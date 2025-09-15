La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de la calle en la que tuvo lugar el suceso. RC

Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo

El compañero sentimental de la mujer también ha ingresado en la cárcel y a ambos se les atribuye un delito de asesinato

J.M.L.

Toledo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:52

El Juzgado de Instrucción número 5 de Talavera de la Reina (Toledo) decretó este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del feto encontrado muerto la pasada semana en Alberche del Caudillo (Toledo). El juzgado también ha ordenado el ingreso en la cárcel de su compañero sentimental y ambos se les atribuye un presunto delito de asesinato. Así lo confirmó la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Los dos pasaron a disposición judicial el pasado viernes después de ser arrestados por la Guardia Civil por el hallazgo el 9 de septiembre de un feto en el interior del congelador de la vivienda de la mujer. En un principio se les acusó de un delito de homicidio por imprudencia pero las investigaciones posteriores han hecho variar el grado de la imputación. Los agentes fueron conocedores de estos hechos a través de los servicios sociales a los que había acudido la madre de la detenida para relatar lo ocurrido en esta pequeña pedanía de 1.800 habitantes dependiente del municipio de Calera y Chozas (Toledo).

Precisamente, los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha estaban pendientes del parto ya que la mujer tiene graves problemas de drogodependencia. De hecho, tiene cuatro hijos más de los cuales el de menor edad está tutelado por la administración autonómica de cara a su futura adopción.

