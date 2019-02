Las 20 faltas de ortografía que cometes sin saber y que podrían dejarte en evidencia por Whatsapp Los expertos recomiendan leer lo que escribimos antes de enviarlo o compartirlo LA VERDAD Viernes, 8 febrero 2019, 12:50

Escribimos deprisa, a dos manos, en el autobús, en el metro, rápido y mal. Whatsapp se ha convertido en nido de faltas de ortografía, un productor masivo de atentados contra la lengua. Los expertos aconsejan leer más y repasar lo que hemos escrito antes de enviarlo para acabar, al menos, con estos 20 errores ortográficos más comunes:

1. El «ola k ase» ha hecho mucho daño. Por mucho que nos empeñemos, la letra «k» no puede sustituir a la letra «c».

2. No olvides las tildes. No es lo mismo «ese libro me lo dio a mí» que «ese libro se lo dio a mi madre».

3. Recuerda que las tildes también son importantes en los pronombres exclamativos e interrogativos. «¿Cual ha sido el proyecto ganador?» está mal escrito, debe ser «¿Cuál ha sido el proyecto ganador?».

4. Confundimos «haber» con «a ver». Suele ocurrir con las palabras homófonas, que se pronuncia igual pero se escriben de un modo distinto dependiendo de su significado.

5. ¿Dónde están los signos de puntuación? Deben escribirse los puntos y las comas si queremos dotar de sentido al texto.

6. Doble o triple espacio. Solemos dejar demasiados espacios entre las palabras que limitan con los signos de puntuación.

7. Confundimos los puntos con las comas y viceversa. No existen las comas suspensivas ni los puntos que actúan como espacios.

8. Olvidamos la «h». Al ser una letra muda muchos la omiten en la escritura.

9. «Hechar de menos» no existe. La forma correcta es «echar de menos». La letra «h» desaparece en este caso.

10. Abuso de las letras mayúsculas. En Whatsapp este tipo de letra indica énfasis o grito. En muchos casos no tiene sentido su utilización.

11. Los nombres propios siempre comienzan con mayúscula. Muchos lo olvidan.

12. Los inicios de la frase también van con mayúscula aunque muchos no lo hagan.

13. Usamos mal la «j». No es lo mismo decir «jajajajajajaja» que «ajajajjajjaaj» para indicar risa.

14. Nada de sustituir la «ll» por la «y» cuando no procede.

15. Multitud de barbarismos. Empleamos «expectacular, udiosincracia, preveer, beneficiencia o visicitud, ...» cuando la forma correcta es «espectacular, idiosincrasia, prever, beficencia y vicisictud».

16. El verbo haber antes de cada participio lleva «h», como «ha comido», pero no así cuando «María va a casa».

17. Cuidado con el uso de «ay», «ahí» y «hay». Aunque suenen igual tienen un significado y escritura muy distintos.

18. «Había» es u verbo impersonal y «habían» sólo se utiliza como verbo auxiliar delante de un participio. Por ejemplo, «había tres sacos» y «habían conseguido el premio».

19. Ojo con los imperativos. No se puede utilizar la forma de los infinitivos para indicar orden. La forma correcta es «cerrad la puerta».

20. «Hacer» se escribe con «c», no con «s». En ocasiones se confunde con al pronunciación latinoamericana o de algunas zonas de España.