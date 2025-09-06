La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Elevan a nivel dos un incendio declarado en la localidad zamorana de Castromil por «amenaza seria a poblaciones»

Castilla y León, que vuelve a estar en riesgo muy alto, suma este sábado seis fuegos activos

E. N.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:23

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha elevado este sábado al nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado a las 10:58 horas de esta mañana en la localidad zamorana de Castromil, dentro del municipio de Hermisende, por «amenaza seria a poblaciones».

El incendio en Castromil, en la misma zona afectada por uno de los fuegos que afectaron al noroeste de Castilla y León el pasado mes de agosto y que ya sufrió un incendio en la tarde del viernes, se declaró a las 10:58 horas de esta mañana y su elevación al nivel uno se ha producido a las 12:04 horas, mientras que menos de una hora después, a las 12:54 horas, se ha vuelto a elevar, en este caso al nivel 2 del IGR.

En la actualidad, trabajan en la zona 19 medios, conformados por dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres ELIF, una autobomba, un bulldozer y seis helicópteros e hidroaviones.

Otros cinco fuegos activos

Además de este incendio, otros cinco se encuentran activos en Castilla y León y uno de ellos en nivel uno del IGR, en la localidad salmantina de Garcibuey, que ha sido declarado a las 12:59 horas y apenas 10 minutos después subió hasta el nivel uno.

A él se une el de Fasgar, en la provincia de León, que se inició el pasado 8 de agosto; el de Colinas del Campo de Martín Toro, también en territorio leonés, iniciado el día 19 del pasado mes; y los de El Espino (León), que comenzó durante la noche de ayer, y Cantalejo (Segovia), declarado a las 12.30 horas de esta mañana.

Según informa el Servicio de Medio Ambiente de la Junta a través de su cuenta oficial en la red social X, el riesgo de incendios forestales durante la jornada de hoy en Castilla y León es muy alto y extremo en todo el territorio, debido a unas temperaturas en notable ascenso, superiores a los 30 grados en toda la Comunidad, y a un viento de componente sur y sudoeste de intensidad moderada.

