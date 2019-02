Un estudio desvela cuál es la edad clave en el desarrollo del bulliyng Roman Bodnarchuk / Fotolia Así lo ha reflejado un estudio del equipo internacional de universidades EP Martes, 26 febrero 2019, 13:39

Un estudio del equipo internacional de las universidades de Córdoba (UCO), Cambridge (Reino Unido) y Zúrich (Suiza) ha investigado sobre los roles de acoso o 'bullying' entre iguales que si se sufre a los once años puede continuar durante toda la adolescencia, evolucionando con la edad y con difícil escapatoria. Lo novedoso de este estudio reside en que se ha estudiado al mismo grupo de adolescentes desde los 11 a los 17 años, es decir, durante seis años continuados para ver la evolución del 'bullying'.

De esta manera la UCO señala que el 'bullying' es un comportamiento antisocial dañino que está presente en las escuelas de todo el mundo y la implicación «tiene serias consecuencias a corto y largo plazo para todos los miembros de la comunidad escolar, la familia y la sociedad en general, provocando problemas futuros relacionados con la depresión o dificultades en las relaciones sociales». Este comportamiento violento en los adolescentes es una cuestión muy grave que debe abordarse con urgencia.

El equipo internacional ha identificado comportamientos específicos de acoso escolar en cada grupo de edad y cómo los adolescentes siguen involucrados en él, o por el contrario, escapan en algún momento antes de la adultez.

El daño físico es la forma habitual en que se manifiesta el 'bullying' en edades tempranas y las formas más sutiles, y otros como los insultos y la exclusión social se mantienen a lo largo de toda la adolescencia.

Es común que los niños involucrados en el 'bullying' a los once años permanezcan involucrados durante varios años más. Las víctimas generalmente siguen siendo víctimas o pasan a ser no involucrados, mientras que los agresores generalmente siguen siendo agresores o pasan a ser no involucrados.

Este estudio abre nuevos horizontes a la investigación de factores de riesgo y de protección, que en un futuro próximo puede centrarse también en las consecuencias de estar involucrados en el 'bullying' de forma persistente o esporádica para así poder ayudar a los niños a poder escapar del acoso.