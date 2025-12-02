El COFRM concede el Premio a Mejor Iniciativa Sociosanitaria a Cartagena y San Javier La institución galardona a ambos municipios por sus proyectos de adherencia terapéutica dirigidos a pacientes vulnerables

EFQ Murcia Martes, 2 de diciembre 2025, 20:15 Compartir

Los ayuntamientos de Cartagena y San Javier han sido distinguidos con el Premio a Mejor Iniciativa Sociosanitaria por desarrollar el proyecto, impulsado por el COFRM, para mejorar la adherencia terapéutica y la calidad de vida de pacientes crónicos vulnerables. La iniciativa, que pretende extenderse a toda la Región, ha permitido que decenas de pacientes encuentren estabilidad en el seguimiento de sus tratamientos y hayan reducido las incidencias con sus medicamentos, gracias al uso del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD).

Por el impacto profundamente humano de esta labor, fruto del trabajo coordinado entre farmacéuticos comunitarios, trabajadores sociales y técnicos de Cruz Roja, la concejala de Derechos Sociales de San Javier, María del Mar Pérez, y la concejala de Igualdad y Política Social de Cartagena, Cristina Mora, recogieron de manos del consejero de Salud, Juan José Pedreño, este galardón que otorga el COFRM.

Por su parte, el Premio a Mejor Iniciativa Asistencial recayó en el colegiado Jesús Gnecco, por su labor desarrollada en el pilotaje de la validación del test de autotoma para el cribado de cáncer de cérvix. Posteriormente, una docena de farmacias del barrio de Floridablanca comenzaron a participar en el programa, poniendo a disposición de la población femenina los kits de autotoma, una prueba gratuita, sencilla y fácil de utilizar con el asesoramiento y la orientación del farmacéutico, con el objetivo de propiciar la detección precoz.

Como cada año también se han premiado a los mejores expedientes académicos, reconociendo por ello a María Esperanza García y a Ana Sánchez.

Durante la celebración se oficializó la entrega de la distinción de Colegiado de Honor al director general del COFRM, José Vidal, por su dilatada trayectoria y defensa de la profesión farmacéutica durante más de 50 años. Paula Payá, presidenta del COFRM, hizo entrega de este galardón honorífico aprobado por la Junta de Gobierno, siguiendo los estatutos colegiales.

Seguidamente tuvo lugar el homenaje a los farmacéuticos jubilados y la entrega de medallas y distinciones para los colegiados de 50 y 25 años, así como la bienvenida a los nuevos colegiados.

Los actos de celebración tuvieron lugar en la Finca Buenavista de Murcia, tras el paréntesis de 2024 por el gesto solidario, aprobado en asamblea ordinaria, de donar la cantidad presupuestada de los gastos de esta festividad a los compañeros del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia afectados por la dana.

El próximo lunes 8 de diciembre, (11.00 horas), tendrá lugar la Santa Misa en Honor a la Inmaculada Concepción en la Iglesia de Santa Catalina. El COFRM invita a sus colegiados a participar en este acto y a la posterior ofrenda floral junto al monumento de la Patrona.

Temas

Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia