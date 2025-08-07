«Más allá de la corrección: El enfoque preventivo de Openderma para la Medicina y Dermatología Estética en Murcia»

En un contexto donde la imagen y el cuidado de la piel son cada vez más importantes, la medicina estética se posiciona como una disciplina enfocada en la salud, la prevención y el bienestar.

La Clínica Dermatológica OPENDERMA es un centro médico fundado hace dos décadas en Murcia por el Dr. Jorge Martínez Escribano, dermatólogo, y la Dra. Berta Sánchez Sierra, médico estético. Con más de 20 años de trayectoria, se ha consolidado como un referente en Murcia por su enfoque integral y personalizado. En esta entrevista exploramos su filosofía, tratamientos innovadores y el auge de la estética preventiva entre los más jóvenes.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor.

Personalmente, llevo más de 30 años trabajando como dermatólogo. Inicialmente ejercí la Dermatología en la sanidad pública (Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia desde 1995) y en la Universidad de Murcia. En realidad, la fundación de OPENDERMA vino motivada porque muchos pacientes me preguntaban cómo podían atender a algún familiar o amigo suyo, y no era posible en mi hospital. Además, con frecuencia me faltaban armas en la sanidad pública para solucionar problemas de piel en mis pacientes, que requerían tecnologías avanzadas disponibles en pocas clínicas en España. Por ejemplo, algunos tipos de láser para tratar acné, rosácea, manchas o cicatrices, o terapias para alopecia y problemas de pelo.

En resumen, la razón de ser de OPENDERMA es solucionar los problemas de piel, tanto médicos como estéticos, de nuestros pacientes con los tratamientos médicos, quirúrgicos y láser más avanzados y seguros.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

En Clínica Dermatológica OPENDERMA ofrecemos un abordaje integral de la piel y el resto del cuerpo. Combinamos consultas dermatológicas especializadas con medicina estética y antiaging avanzada y orientada al rejuvenecimiento y belleza facial. Aunque le damos importancia a la estética, cada vez más nos enfocamos en la prevención y mantenimiento de piel, cuerpo y mente sanos. Somos un todo y lo importante es prevenir antes de curar. Contamos con dermatólogos, cirujanos plásticos, nutricionistas, enfermeras y técnicas expertas en asesoramiento dermocosmético.

En Dermatología Estética, contamos con procedimientos mínimamente invasivos, como:

-Toxina botulínica o neuromoduladores para tratar y prevenir arrugas

-Ácido hialurónico para armonización y la flacidez facial, hidratar profundamente o dar volumen a los labios

-Bioestimulación con PRP (Plasma Rico en Plaquetas) para mejorar la densidad dérmica y la calidad de la piel

-Láseres fraccionados para rejuvenecimiento facial

-Peelings médicos

-Luz pulsada intensa (IPL)

-Terapia bioluminiscente y fotodinámica, que promueve la regeneración cutánea mediante energía lumínica.

Diseñamos también protocolos personalizados de armonización facial para tratar la flacidez, manchas, arrugas y pérdida de volumen facial, así como planes antiaging. Nuestro objetivo es siempre preservar la naturalidad.

Si es necesaria la cirugía, disponemos de cirujanos plásticos expertos en blefaroplastias, lifting quirúrgico, lifting de cejas, cirugía de mama, liposucción, rinoplastia, abdominoplastia, etc.

¿Cuáles son actualmente los tratamientos más solicitados en su clínica? ¿Es cierto que cada vez más personas jóvenes recurren a tratamientos estéticos preventivos? ¿Qué buscan?

Entre los tratamientos más solicitados están la toxina botulínica, incluyendo el «baby-Botox», para suavizar líneas de expresión como el entrecejo o las patas de gallo, rellenos dérmicos con ácido hialurónico para tratar la pérdida de volumen facial, arrugas y surcos, y mejorar la hidratación de labios o zonas de la cara, cuello, escote o manos. También la bioestimulación con PRP, para revitalizar y regenerar el pelo o la piel naturalmente. Todo ello se complementa con rutinas cosméticas específicas, como cremas anti-aging formuladas según tipo de piel.La prevención antes que la corrección es una tendencia en alza. Cada vez más pacientes jóvenes nos consultan para cuidar su piel de forma proactiva, buscando prevenir el envejecimiento y mejorar la armonía del rostro o determinadas zonas como nariz, ojeras, labios, mentón, etc.

¿Qué tratamiento recomienda para quienes buscan un rejuvenecimiento facial sin pasar por quirófano?

El lifting no quirúrgico es una excelente opción para quienes desean un rejuvenecimiento sin cirugía. Incluye ácido hialurónico e hidroxiapatita en depósitos estratégicos y siguiendo patrones de hilos tensores, teniendo en cuenta el diagnóstico del paciente. Esta combinación permite tratar la flacidez facial, recuperar contornos y corregir arrugas sin alterar la expresión natural del rostro. El objetivo es un resultado natural.

¿Cuál es la diferencia entre el ácido hialurónico y la toxina botulínica? ¿Para qué se utiliza cada uno? ¿Es seguro combinarlos en una misma sesión? ¿Qué beneficios tiene?

La toxina botulínica (Botox), es una proteína neuromoduladora, que permite relajar músculos faciales, prevenir y tratar arrugas de expresión. Suaviza las líneas horizontales de la frente, la arruga vertical del entrecejo y las patas de gallo. Con ello se consigue un aspecto más descansado.

El ácido hialurónico, en cambio, es un material de relleno biocompatible que permite hidratar en profundidad, restaurar volúmenes, tratar arrugas y surcos, y definir contornos faciales. Proyecta y embellecer labios, pómulos, mejorar y masculinizar la línea mandibular o el mentón. El tratamiento del surco de la ojera combate el aspecto cansado y los resultados son inmediatos.

Ambos tratamientos pueden combinarse en una misma sesión de forma segura, dejando el Botox como tratamiento final.

Siguiendo con los tratamientos para el rostro: ¿Qué tratamientos ofrecen para combatir la flacidez facial sin cirugía? ¿Los resultados del tratamiento antiaging son visibles desde la primera sesión o requieren varias sesiones?

La flacidez facial es uno de los signos más visibles del envejecimiento y su tratamiento es una de nuestras especialidades. En Clínica OPENDERMA abordamos la flacidez con tratamientos que combinan ácido hialurónico, hidroxiapatita y otros estimulantes del colágeno, láseres de rejuvenecimiento y otras terapias lumínicas y físicas. Siempre buscamos estimular la síntesis de colágeno y tensar la piel. Los efectos son visibles desde la primera sesión.

¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento de hidratación de labios y uno de volumen? ¿Qué consejos dan para lograr un resultado natural al realizar un relleno labial?

La hidratación labial se realiza con un ácido hialurónico muy fluido, ideal para tratar de forma sutil un área con mucho movimiento. Puede recomendarse para pacientes miedosos a resultados artificiales y primeros procedimientos en esta zona sensible. Cuando buscamos más volumen labial utilizamos hialurónicos más densos que permiten definir el perfil, proyectar o equilibrar proporciones. En Clínica OPENDERMA apostamos por resultados naturales, respetando la anatomía y proporciones. Sólo usamos hialurónicos aprobados por la FDA americana para reducir al máximo posibles efectos adversos.

También ofrecen tratamientos con láser CO₂ fraccionado, ¿en qué consiste y para qué tipo de piel se recomienda? ¿Este tratamiento se puede combinar con otros como los peelings? ¿Qué recomendaciones dan tras su aplicación?

El láser CO₂ fraccionado es una tecnología médica de alta precisión que estimula la producción de colágeno en la piel. Se recomienda en pacientes con arrugas finas, manchas solares, textura irregular, poros dilatados o cicatrices de acné, y es especialmente útil en pieles fotoenvejecidas (con daño crónico por radiación solar). Los resultados son progresivos, ya que el colágeno se sigue sintetizando durante semanas tras la sesión, mejorando la firmeza, luminosidad y uniformidad de la piel.Puede combinarse con otras técnicas, como peelings médicos, PRP o fotobiomodulación, según las necesidades del paciente. Tras la aplicación, se indica una rutina de cuidados domiciliarios que incluye hidratación intensa, regeneradores epidérmicos, y fotoprotección durante las semanas posteriores. La selección del protocolo es personalizada, teniendo en cuenta el fototipo cutáneo y el historial clínico.

¿Qué tendencias veremos en los próximos años en cuanto a rejuvenecimiento y embellecimiento facial?

La Dermatología Estética evoluciona hacia un modelo más preventivo, natural y basado en Medicina de Precisión. El objetivo ya no es corregir signos visibles de envejecimiento, sino anticiparse a ellos mediante intervenciones tempranas y adaptadas a cada biotipo cutáneo.

En los próximos años, habrá un crecimiento de tratamientos no invasivos con efecto bioestimulador progresivo, como las terapias de regeneración celular personalizada, y teniendo en cuenta la microbiota y el eje intestino-piel.

Será básico preservar el aspecto natural y la identidad del paciente, con resultados armónicos y evitando la sobrecorrección. La armonización facial preventiva, realizada desde edades más tempranas y basada en un análisis estructural detallado, será clave. Este enfoque se apoyará en la cosmética médica personalizada, la integración de tecnologías diagnósticas avanzadas y un seguimiento dermatológico riguroso. La combinación de ciencia, prevención y naturalidad marcará el futuro del rejuvenecimiento estético, y el dermatólogo tendrá un papel clave como experto en problemas de piel y pelo o para mejorar estas estructuras.

¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

La Dermatología y Medicina Estética no debe centrarse solo en lo externo. Cuando mejoramos la salud de la piel, estamos mejorando la salud de nuestro organismo: intestino, cerebro, sistema cardiovascular, etc. El objetivo en OPENDERMA es acompañar a cada paciente en este proceso de salud global. Para recorrer bien este camino, hay que apostar por tratamientos con base científica, realizados por profesionales médicos cualificados y con resultados reales.