El plantón de Yriarte rompe los esquemas en la sala de máquinas del Real Murcia

Al Real Murcia aún le queda mucho trabajo por hacer en el mercado de fichajes de este verano. De hecho, puede que la dirección deportiva ... grana, liderada por Asier Goiria, tenga todavía que realizar las incorporaciones más importantes de cara a una temporada tan ilusionante como exigente en el que solo existe un objetivo: ascender de una vez por todas a Segunda División y regresar al fútbol profesional 12 años después.

El club se ha movido rápido y bien desde que se abrió la ventana para las incorporaciones. Jugadores de la talla del extremo Álvaro Bustos, el delantero Ekain o el centrocampista Moyita, entre otros, además de renovaciones importantes y la continuidad de figuras como la de David Vicente han dibujado un arranque de mercado sobresaliente para el Murcia. Aún así, a falta de los últimos retoques, al equipo le falta una pieza clave en el centro del campo: un pivote defensivo capaz de sostener al conjunto grana, darle equilibrio y poner el músculo necesario al servicio de una medular que promete un juego ofensivo.

El nombre para esa posición estaba claro desde que terminó la pasada campaña con el fatídico desenlace en la eliminatoria del 'playoff' ante el Nàstic de Tarragona. La prioridad no era otra que el regreso de Jorge Yriarte (Barquisimeto, Venezuela, 25 años). El centrocampista internacional con la selección de su país era el primer nombre en la lista de Goiria para reforzar esa zona del centro del campo, tan castigada el año pasado al contar tan solo con el venezolano, que entre lesiones, convocatorias con el equipo nacional y puesta a punto le costó hacerse dueño de la posición, que no contaba con un segundo integrante.

Goiria busca un medio que sostenga al equipo en defensa, cubra las espaldas de interiores y mediapuntas y aporte el equilibrio necesario

Los caminos de Yriarte y el Real Murcia parecían estar destinados a volver a unirse. El medio del Eibar se enamoró del club, de la ciudad y se marchó en verano con la espina clavada de no haber logrado el objetivo. La entidad seguía viendo al venezolano como la figura perfecta para formar un centro de garantías que liderase al equipo en la lucha por volver a Segunda División. Pero cuando todo parecía estar hecho, tanto que el futbolista tenía apalabrado su alquiler en una nueva residencia en la capital, y a falta del anuncio oficial, al jugador de Barquisimeto le llegó una oferta del Slask Wroclaw polaco que le triplicaba el sueldo y le invitaba a competir en la Primera División del país. Yriarte dijo sí y dejó prácticamente tirado al Real Murcia y a Asier Goiria, que tiene la complicada tarea de encontrar en el mercado un pivote de nivel.

Y es que los primeros partidos amistosos del equipo grana durante la pretemporada han vuelto a poner de manifiesto la imperiosa necesidad de que llegue un '5' a la plantilla que entrena Joseba Etxeberria. La derrota ante el Albacete (1-2), la victoria por la mínima ante el Lorca Deportiva (1-2) y, sobre todo, el duelo ante el Hércules en el que el Murcia volvió a caer (1-0) mostró la carencia que sufre el conjunto grana en la zona defensiva de la medular.

En un equipo que buscará la verticalidad, llegar lo antes posible y con el mayor número de efectivos a la portería rival y que quiere llevar la voz cantante durante los encuentros, se hace imprescindible la figura de, al menos, un pivote que sostenga al equipo en defensa, cubra las espaldas de Moyita, Isi Gómez, Palmberg o los numerosos mediapuntas con los que cuenta la plantilla (Real, Ekain, Schalk...) y rompa el juego del adversario cuando a los granas les toque sufrir. El último duelo ante el Hércules en Alicante fue otra prueba más de la urgencia de reforzar esa posición y de que figuras como Isi o Moyita, que han hecho esas funciones, no deben ser los encargados de realizar esas tareas.

A Goiria parece estar costándole encontrar en el mercado ese futbolista que le haga olvidar a Yriarte y aporte empaque al equipo. Y todas las opciones parecen pasar por dos figuras sub-23. Antonio David, mediocentro del Real Madrid Castilla que puede jugar de '5', parece el más próximo en llegar, aunque habría que ver si se acaba adaptando a esa zona o si es titular. El otro es Zan Jevsenak, medio esloveno de 22 años del Pisa italiano. El tiempo corre y el Murcia necesita hallar una pieza clave.

Un defensa central de garantías y un delantero centro 'top', exigencias para elevar el nivel

Además de la figura del pivote defensivo, al Real Murcia deben llegar otras dos piezas claves en su columna vertebral: un defensa central de garantías y un delantero centro 'top' que eleven el nivel de la plantilla tanto en área propia como de cara a gol. En el centro de la zaga, Antxon Jaso, renovado por una temporada más, sigue dejando más dudas que certezas, y los tres primeros encuentros amistosos no han hecho más que acrecentar esa desconfianza, sobre todo entre la afición. Teniendo en cuenta que Andrés López Carmona saldrá casi con total seguridad, seguramente en forma de cesión, y que Alberto González y Esteban Savlejich parten como la pareja de centrales titular, se antoja imprescindible la llegada otro central. Per no uno cualquiera, sino un zaguero que compita por la titularidad con los dos teóricos titulares, que a pesar de cuajar un rendimiento aceptable la tamporada pasada tampoco cuentan con la confianza absoluta del murcianismo.

En busca del hombre gol

Donde también urge encontrar soluciones en el mercado es en la delantera. El Real Murcia necesita fichar un punta que asegure una cifra considerable de goles que acerquen el objetivo del ascenso, y eso es siempre una figura que sale cara. El club grana no puede esperar eternamente a David Flakus o Mario Balotelli, dos delanteros centros que parecen estar más lejos que cerca de la entidad. Goiria y su equipo continúan rastreando el mercado en busca de un hombre gol que llegue para ser titular. Ekain y Schalk son dos fichajes que pueden jugar de '9', pero no son la referencia que liderará el ataque grana. A la espera del punta, posición para la que también se ha relacionado a Iker Unzueta, también están Cadorini y Benito, que podrían ver peligrar su presente y futuro en la entidad.