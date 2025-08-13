La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El futbolista grana Pedro Benito, este martes, en las instalaciones de Pinatar Arena. Guillermo Carrión / AGM
Futbolista

Pedro Benito: «Siento que es mi año, quiero darlo todo y ayudar al Murcia a subir»

«Recibí ofertas que triplicaban mi sueldo, pero aposté por seguir aquí tras hablar con Goiria y Etxeberria», dice el delantero

José Otón

José Otón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:28

Llegó el pasado verano al Real Murcia sin hacer ruido y logró caer de pie en el Enrique Roca. Comenzó el curso 2024-25 como ... suplente y terminó siendo titular indiscutible. No es el mejor técnicamente de la plantilla murciana, pero a intensidad y entrega nadie le gana. Por eso Pedro Benito (Cádiz, 25 años) se metió a la gente en el bolsillo casi sin pestañear. Y por fin, tras años de no poder consolidarse a pesar de haber debutado en Primera con el Cádiz en 2021, encontró en Murcia la felicidad y estabilidad, aunque este año quiere más.

