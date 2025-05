La tertulia 'A dos bandas' analiza la actualidad del Real Murcia y el Cartagena. Los grana ganan y no se despegan del Ceuta, pero sufren de lo lindo para vencer al colista. La afición pimentonera está descontenta con el juego y las sensaciones de su equipo y está perdiendo la confianza de cara al liderato o al 'playoff'. ¿En qué está fallando el conjunto de Fran Fernández? ¿Cuánta culpa tiene el técnico?

El Efesé sigue en un laberinto sin salida y el riesgo de desaparición es real. Belmonte no vende el club, las ofertas que llegan por la entidad no terminan de oficializarse o no gustan a los mandatarios y la situación es tremendamente complicada. ¿Hay miedo con una posible desaparición del club? ¿Por qué la gente no protesta más contra todo lo que está ocurriendo?