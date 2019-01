Teatro, conciertos y comedia para disfrutar del fin de semana LV Las actuaciones de Carlos Tarque, Niño Snake y Charly EFE, el humor de 'Ocho apellidos murcianos' y el partido del Efesé contra el Recreativo son algunas de las actividades que ofrece la Región en los próximos días LA VERDAD Murcia Viernes, 25 enero 2019, 17:09

1 Teatro 'Crimen y telón' en el Teatro Romea

Las tablas del Teatro Romea de Murcia acogerán este sábado la última obra de la compañía madrileña Ron Lalá: 'Crimen y Telón'. Se trata de un thriller que rinde homenaje al teatro universal y presenta un futuro distópico en el que las artes están prohibidas. En este escenario, el detective Noir recorrerá la historia del teatro para descubrir quién ha sido el encargado de acabar con este.

Información Cuándo Sábado 26 de enero, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Romea, en Murcia. Precio 15/18/20 euros.

2 Comedia 'Ocho apellidos murcianos'

El espectáculo cómico 'Ocho apellidos murcianos' llega este fin de semana al Teatro Circo de la mano de Kalderas, Javi Chou, Marco y Jaime Caravaca, encargado de hacer el 'preshow' en el programa 'La Resistencia'. Un espectáculo en el que estos cuatro cómicos mostrarán su particular visión de la actualidad a través de cuatro monológos con denominación de origen regional.

Información Cuándo Domingo 27 de enero, a las 12.00 y 19.00 horas. Dónde Teatro Circo de Murcia. Precio 10 euros.

3 Fútbol Vive el FC Cartagena-Recreativo en directo

No hay mejor momento para visitar el Cartagonova que en estas últimas jornadas. El equipo de Munúa acumula seis victorias consecutivas, es líder del Grupo IV de Segunda B y goleó al Don Benito en su último partido en casa. Además, el conjunto albinegro recibirá esta jornada al Recreativo de Huelva, un histórico del fútbol español que llega a este partido después de cuatro triunfos consecutivos.

Información Cuándo Domingo 27 de enero, a las 17.00 horas. Dónde Estadio Cartagonova. Precio 10 euros (5 euros en Oferplan).

4 Música Carlos Tarque en la Sala Rem

El vocalista de la banda murciana M Clan actuará este viernes en la Sala REM para presentar su primer trabajo en solitario, de título homónimo. Un disco que el autor murciano, nacido en Chile, define como «auténtico, verdadero y entretenido, sin trampa ni cartón». Además, Tarque estará acompañado sobre el escenario por una banda compuesta por Carlos Raya, Coki Giménez e Ivan González 'Chapo'.

Información Cuándo Viernes 25 de enero. A las 23.30 horas. Dónde Sala REM, en Murcia. Precio 23 euros (Anticipada) y 26 euros (Taquilla).

5 Comedia 'No te metas en política' en Cartagena

El particular 'late night' que presentan cada jueves Facu Díaz y Miguel Maldonado sale de Madrid para cobrar vida en el auditorio El Batel de Cartagena, donde ya han colgado el cartel de no hay billetes. El dúo cómico formado por un murciano y un catalán de origen uruguayo repasa en este espectáculo la actualidad del panorama político con un humor libre de complejos.

Información Cuándo Sábado 26 de enero, a las 21.30 horas. Dónde Auditorio El Batel, en Cartagena. Precio Entradas agotadas.

6 Música Niño Snake & Charly Efe en Murcia

La Sala Garage Beat Club acogerá este sábado las actuaciones de los raperos Niño Snake y Charly Efe. Mientras el artista malagueño se caracteriza por un estilo propio más cercano y humano, Charly Efe destaca por la fuerza y desenfreno de su poesía. Además, para esta cita contarán con los raperos murcianos Jaro Desperdizio y Sin H como teloneros, además de Javier Petaka, uno de los padres del 'undergound' madrileño.

Información Cuándo Sábado 26 de enero, a las 22.00 horas. Dónde Sala Garage Beat Club, en Murcia. Precio 8 euros (Anticipada) y 10 euros (Taquilla).

7 Música 'Michael Reloaded' en Lorca

Más de 50.000 personas ya han disfrutado de un espectáculo que revive las actuaciones del proclamado rey del pop, Michael Jackson. La actuación, de una hora y media de duración, muestra un nostálgico y sentido viaje por su discografía en un gran 'show' musical con impresionantes coreografías.

Información Cuándo Sábado 26, a las 20.30 horas, y domingo 27 de enero, a las 19.30 horas. Dónde Carpa junto a Carrefour Almenara, en Lorca. Precio 14 euros (9 euros en Oferplan).

8 Música 'Masters of Rock XL' en Murcia

Black Horsemen, Nice Boys, Thunderstruck, 666 y Killer Queen se dan cita en Murcia para homenajear a Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden y Queen, respectivamente. De esta forma, el festival de tributos 'Masters of Rock' vuelve a la Sala Garage Beat Club para ofrecer más de cuatro horas de música en directo y un repaso de los grandes clásicos del género como 'Master of puppets', 'The trooper', 'Sweet child of mine' o 'Thunderstruck'.