María Pelaé trae su palabra y arte a Murcia

Tras sorprender con su debut, 'Hipocondría', y confirmar su talento con 'La Folcrónica', todavía hoy su mejor trabajo, 'Al baño María' y ese antojo tierno ... y entrañable titulado 'Navidad flamenca a lo Peláe', la cantante y compositora María Peláe publicó el pasado mes de mayo su álbum más ambicioso, exigente y arriesgado: 'El Evangelio'.

María Peláe Cuándo Sábado, a las 21.00 horas.

Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia.

Cuánto 20 € / 30 € / 40 € / 70 €.

Una obra conceptual donde la malagueña acompaña cada uno de los diez temas presente con una frase dicha por una mujer relacionada con el arte y el flamenco.

Así, por citar las canciones esenciales del disco, encontramos títulos como 'La perra de despeñaperros (Según Sta. Francisca)', 'El punto medio (Según Sta. Pastora)' o 'Me duelen los ojos (Según Sta. Teresa)', contando además con colaboraciones de renombre como las de María José Llergo o Falete. Un paso hacia delante en la trayectoria de una artista tan valiente como necesaria.