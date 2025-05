En busca de la reconciliación con M.I.A.

Lo que sucedió en el panorama del hip hop mundial hace ya dos décadas, momento donde el siglo XXI andaba desperezándose, aprendiendo y acostumbrándose a ... caminar de una forma que, con el paso de los años, se muestra cada vez más desafiante e inescrutable, fue algo parecido a un seísmo. Se quebraron varias ideas preconcebidas, se estiraron unos límites que parecían fijados con papel celo sobre el muro de los lamentos de la soporífera tradición, se rasgaron las vestiduras para que entrara el aire y se coronaron cimas que, por puro desconocimiento, parecían inalcanzables. Y la culpa de todo esto lo tuvo 'Arular', el debut de Mathangi Maya Arulpragasam, la, cogemos aire, cantante, compositora, productora musical, artista visual y directora británica de ascendencia tamil cingalesa conocida popularmente como M.I.A.

Este sábado, a las 21.25 horas Escenario Estrella de Levante

Desbordante de creatividad, energía, electricidad, estilo, actitud, personalidad, carisma y fuerza, el disco, que contaba con una producción asombrosa de Paschal Byrne, KW Griff, Steve Mackey, Ross Orton, Anthony Whiting, Switch, Diplo y Richard X, sigue siendo un punto de reconocimiento, referencia, admiración e influencia dentro de un estilo musical que, de repente, sumó una estrella a su constelación. M.I.A. llegaba para quedarse y lo hacía desde la revolución y la sorpresa; la creación de un hábitat en el que convivían sonoridades del pop, la electrónica, el dancehall o el funk; la política y el huracán de bases prodigiosas; la innovación y el desenfreno; la procesión de estruendos constantes y las ganas irrefrenables de volver a escuchar desde el principio en el mismo instante en el que finalizaba su última y secreta pista homónima.

Se trata, en definitiva, de un clásico al que, ya llegan las noticias menos positivas, la artista solamente estuvo a punto de acercarse de nuevo con su segundo trabajo, un formidable 'Kala' (2007) que, además, contenía el tema que ha terminado convirtiéndose en su gran clásico: 'Paper planes'. A partir de ahí, seguimos con los titulares negativos, M.I.A. ha ido descendiendo disco a disco. De acuerdo, tanto 'Maya' (2010) como 'Matangui' (2013) todavía ofrecían destellos geniales, pero ni 'AIM' (2016) ni 'Mata' (2022) están a la altura de la creadora de canciones tan incontestables como las que pueblan las primeras obras de su trayectoria.

Su actuación en el Warm Up se produce veinte años después del lanzamiento de su excelso debut

Si a este claro descenso de inspiración le sumamos unas cuantas polémicas a costa de temas peliagudos como las vacunas o la presidencia de Trump, mostrándose, respectivamente, en contra y a favor, lo que nos queda en la actualidad no es, desde luego, la mejor versión de M.I.A. Sin embargo, hablamos de una artista que, alejándonos al máximo del foco oscuro y de la decepción creativa de sus últimos álbumes, no ha dejado de ofrecer aplaudidos conciertos en los que sus canciones esenciales justifican lo perdido. Ojalá su directo en esta edición del Warm Up, donde destaca como merecido cabeza de cartel, reafirme esta teoría y sirva para reconciliarnos con una artista que, en cualquier caso, ya tiene la condición de icono.