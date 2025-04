Las playas de Orihuela contarán con refuerzo de socorrismo para estos días de Semana Santa

Antonio Trives Miércoles, 16 de abril 2025, 20:07 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de su Concejalía de Costa, ha reforzado el dispositivo de atención en las playas para estos días. Orihuela Costa, como otros muchos puntos del Levante, es uno de los destinos que en Semana Santa se elige para pasar unos días de vacaciones. Más si cabe con la tardía celebración de la Semana Santa.

Aunque el tiempo es inestable y las condiciones de posibles lluvias, viento y bajada de temperaturas puedan no invitar, a priori, al baño en las playas, desde la Administración local han incrementado este operativo de socorrismo, también el servicio de los aseos, en las once playas del litoral oriolano.

Este servicio de vigilancia estará operativo hasta el 21 de abril y será en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas. «El servicio de socorrismo estará plenamente activo durante toda la franja horaria mencionada, garantizando una cobertura continua para la seguridad y el bienestar de bañistas y visitantes», señalaron desde la Concejalía.

Desde el Consistorio remarcaron que también, como parte de las medidas de refuerzo implementadas, se han reforzado las pasarelas en distintos puntos del litoral, facilitando el acceso a la playa y mejorando la movilidad, especialmente para personas con movilidad reducida.

Tres playas sin chiringuitos

Aunque muchos bañistas acudan a las playas buscando sol, arena y baños en el mar, otros muchos les parece un reclamo tomarse un refresco o comer un aperitivo en plena playa. Eso solo va a suceder en seis playas: Mil Palmeras, La Glea, La Caleta, Cala Capitán, Bosque y Cala Cerrada.

Hay tres del total de las que tiene Orihuela Costa que no será posible. Estas son Punta Prima, Cala Mosca y Cala Estaca. Y cuál es la razón. Hace un mes el Ayuntamiento sacó a licitación el contrato para la explotación de los servicios de chiringuitos, terrazas, sombrillas y hamacas. El periodo para presentar ofertas finalizó el lunes.

La razón por la que no se ha llegado a tiempo es porque la Mesa de Contratación no dio el visto bueno a la documentación presentada por las cuatro empresas candidatas para prestar el servicio desde el pasado verano. De este modo quedó desierto el proceso y no se retomó hasta el 14 de marzo que volvió a publicarse en el Portal de Contratación.

Por esta razón, aunque el plieglo lo recoja en los detalles, es obvio que esta primera parte de la temporada de 2025 no se va a prestar servicio. Un servicio que una vez se ponga en marcha en estas playas se ofrecerá de forma ininterrumpida hasta el 30 de octubre. El precio base anual fijado es de 82.000 euros como canon para la explotación para los años 2025, 2026 y 2027.