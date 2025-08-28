Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel El fallecido es primo de los responsables de otra compañía del sector asentada en la Región de Murcia

Óscar Bartual Bardisa, José Vicente Pérez Pardo y A.G.B. Alicante | Murcia Jueves, 28 de agosto 2025, 15:51 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

Día de luto en Redován y en Beniel. Uno de los hermanos Ferrández, Manuel Ferrández Ruiz, ha fallecido en una explosión ocurrida en su pirotecnia de la localidad alicante este jueves, según han confirmado fuentes municipales. El trágico suceso ha ocurrido pasadas las 9.30 horas, cuando este trabajador y miembro de la cuarta generación de la familia propietaria de la misma se encontraba manipulando un artefacto en una caseta de la fábrica pirotécnica, informa 'Todo Alicante'.

El accidente mortal, que ha ocurrido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos, según indican las primeras averiguaciones, se ha cobrado la vida de Manuel, uno de los cuatro hermanos que regentan esta pirotecnia que disparó el pasado 20 de junio en la mascletà de las Hogueras o en la última Nit de l'Albá, en las fiestas de Elche, hace escasos 15 días.

El dolor por esta tragedia llega hasta la Región de Murcia, ya que la empresa de Redován tiene fuertes vínculos con otra firma del sector, la Pirotecnia Hermanos Ferrández de Beniel. «Estamos de luto por la pérdida de nuestro familiar y compañero de profesión nuestro, nuestro primo Manolo Ferrández», han publicado en la cuenta de Facebook de la empresa.

«En su momento fuimos compañeros codo con codo y la vida nos llevó a seguir cada uno por caminos separados, pero nunca se apagó el respeto, el cariño ni los recuerdos compartidos», continúa la publicación, que se ha llenado de muestras de condolencias y mensajes de ánimo para la familia. «Nos quedamos con la huella de tu persona y la luz que siempre nos acompañará. Descansa en paz, Manolo», concluye la publicación.

Referentes del sector

Los responsables de la firma murciana, ubicada en el límite con la Comunidad Valencia, y la alicantina son muy conocidos en la zona oriental de la Región y toda la Vega Baja. De hecho, son dos de los grandes referentes de este sector. La pirotecnia de Redován fue la encargada de llenar de luz el cielo de Elche durante la Nit de l'Albá la noche del pasado 13 de agosto.

Además, lanzó la mascletà que hizo retumbar Luceros, en Alicante, el pasado 20 de junio durante el concurso oficial de las Hogueras 2025. También participó la empresa de Beniel, que impresionó a los espectadores con un doble terremoto terrestre en la sexta sesión del concurso.

Amplio dispositivo

La explosión se ha producido este jueves por la mañana. Ha sido sobre las 9.30 horas cuando los vecinos alertaban de un fuerte estruendo en la Pirotecnia Ferrández. Hasta el lugar se ha desplazado un amplio dispositivo conformado por servicios de emergencias, los bomberos, Guardia Civil y la Policía Local. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) confirman que se ha logrado estabilizar el fuego a las 10.17 horas.

Debido al suceso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado en un inicio una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia SAMU. También fue movilizado un helicóptero Alfa 9 sanitario, si bien su participación no ha sido necesaria al confirmarse más tarde que no ha habido más heridos.

Hasta el lugar de la explosión han acudido seis dotaciones de bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí, con ocho vehículos, entre ellos dos autobombas urbanas, una autobomba nodriza de Orihuela y dos vehículos de jefatura.