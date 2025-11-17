La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El hombre perdido

Destruir una tesis

El problema es que el capitalismo nos pone los grilletes del deseo hacia el futuro y oblitera el pasado

Rafael Herrera Guillén

Rafael Herrera Guillén

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Ena de las tesis filosóficas que más éxito y fortuna han cosechado entre el gran público es aquella de que la vida es un proyecto, ... un proyectarse en el tiempo, y que, por tanto, cada día implica una sucesión de grandes y pequeñas decisiones. A partir de aquí se ha construido la imagen de una subjetividad situada en una ontología de la apertura que, no se me vaya a aburrir el paciente lector, viene a ser como cuando nos vamos de rebajas y tenemos ante nosotros tantas gangas que no sabemos cuál comprar. Pero ahí estamos cada uno de nosotros, heroicos, dispuestos a sacar con salero y probidad nuestra tarjeta de crédito para tomar decisiones drásticas sobre el ser y la nada. Pues la nada importa mucho en rebajas. ¿Quién no ha arañado una etiqueta para conocer el precio antiguo, el viejo precio, ese precio que tenía la prenda antes de ser rebajada a nuestro nivel existencial? Al llegar a casa nos probamos la ropa recién comprada en el espejo, ya más calmados, y nos sentimos a gusto, felices, si bien algo angustiados por no habernos comprado alguna cosa más, pero maldito aquel rival existenciario que nos ha usurpado veloz la corbata de seda justo cuando nuestra mano se disponía, famélica de lenidad, a atraparla.

