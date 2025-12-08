La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Digo vivir

El elefante y la caverna

Por las redes pasa todo lo que existe: noticias, bulos, millones y millones de palabras e imágenes. Y, ante tanta información, se impone la cautela de la duda

Pedro Felipe Granados

Pedro Felipe Granados

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:05

Por una parte, el pensamiento culto, reflejado en tratados, ensayos y otros escritos elevados, y, por otra, la filosofía popular, que muestran refranes, consejas, relatos ... y leyendas, dan cuenta de lo ilusorio que resulta el mundo circundante, ese que captamos a través de los sentidos, pero también por medio de la razón. De lo que puede deducirse la conveniencia de actuar con cautela y con las eficaces armas de la reflexión, porque los sentidos engañan a veces y la razón no siempre actúa 'razonablemente'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  3. 3

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  4. 4

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  7. 7

    Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
  8. 8

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  9. 9

    La Armada dará forma en Cartagena a su buque autónomo del futuro
  10. 10 Sánchez da el cante en Eurovisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El elefante y la caverna