Soliloquio de salud y género

Viudedad: números, género y urgencia

María Trinidad Herrero

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:05

Según la ONU, existe feminización de la viudedad. En el planeta Tierra viven 260 millones de viudas, de las que el 1% son españolas. Estos ... datos concuerdan con la diferente esperanza de vida de machos y hembras en otras 229 especies animales. Entre las causas aceptadas en la especie humana se incluye la pérdida del cromosoma Y, uno de los cromosomas sexuales masculinos, no presente en las mujeres. Esa pérdida es en mosaico, ya que, aunque no todas las células lo pierden, sí lo hacen las sanguíneas y las inmunitarias, resultando en alteraciones cardiovasculares, oncológicas e inmunológicas y mortalidad precoz. Según el INE, el número de viudos en España asciende al 7% de la población, unos 2.900.000 de personas (2.360.000 mujeres y 540.000 varones) que mayoritariamente superan los 60 años. Considerando que, en España, los mayores de 60 años son más de 10 millones de personas (25% de la población) y que casi 3 millones de ellos son viudos, es apremiante revisar el grado de bienestar de estas españolas y españoles, ya que, en el campo de la salud, desde la dimensión de género, las viudas sufren más problemas de ansiedad y depresión y los viudos enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

