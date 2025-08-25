La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los pasos contados

Manuel Molina Boix

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:25

Las virtudes del caminar es una recomendación reiterada entre los consejos sobre hábitos de vida saludables. Se trata de una proposición fácil de llevar a ... cabo, al alcance de la mayoría. Una práctica integrada en el imaginario colectivo como beneficiosa para el cuerpo, en un mensaje asumido de mover las piernas, estirar el cuerpo, activar el corazón. Andar. Durante años se ha aceptado que la distancia ideal a recorrer para disfrutar de sus beneficios se situaría en andar 10.0000 pasos diarios. Una cifra redonda, contundente, incluso estética. Pero, como suele ocurrir con las convenciones establecidas, asumidas sin más, el progreso de las investigaciones cuestiona sin pausa cualquier fundamento tenido como una verdad indiscutible. Y trata de demostrar su validez, como una investigación recién publicada en la prestigiosa revista 'Lancet', en la que se señala que no son necesarios tantos pasos para alcanzar un estado físico satisfactorio. El estudio, impulsado por investigadores australianos en colaboración con equipos de otros países, tras analizar miles de casos llega a la conclusión de que con 7.000 pasos al día se obtienen resultados favorables para la salud. Esta cantidad se asocia con una reducción notable del riesgo de mortalidad por todas las causas, con mejoras visibles en la salud cardiovascular, metabólica y cognitiva. Superado ese umbral, los beneficios aumentan, pero de manera más lenta y menos determinante. Dicho de otra forma, más pasos suman beneficios, pero no son imprescindibles.

