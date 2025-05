Compartir

Vujadin. «Futbol es fútbol», dijo un día aquel magno entrenador balcánico que tuvo el Real Madrid en la década de los ochenta. Vujadin Boskov. ... Un trotamundos del banquillo ganador de Ligas y Copas que, sin embargo, es recordado más por sus frases ocurrentes que por sus títulos. Fútbol es fútbol. Quizá repetitivo, quizá demasiado simple, pero contundente y singular. Bueno, pues resulta que aquí en Murcia llevamos unos cuantos años remedando el postulado 'boskovniano'. Fútbol es más que fútbol. No sólo es futbol, es también un factor de integración social, de servicio y de utilidad pública. Es decir, para que me entiendas, el fútbol además es una escuela de vida porque te enseña a competir, a saber ganar y a saber perder (si no eres un cenutrio, claro). No solo es una salida laboral para muchos y muchas, un negocio que genera pasta gansa también para las administraciones públicas, una forma de vida, incluso, en la que te dejas engullir por un sistema de valores, ritos y creencias que roza si no supera lo religioso y, con perdón, trascendente. De ahí que un barcelonista, después de cantar el «tot el camp es un clam», te dice casi levitando que «el Barça es més que un club». O que un madridista, tras entonar su «hala Madrid» en el Bernabéu, te dice que el madridismo no se puede explicar, hay que vivirlo. Una experiencia religiosa, que cantara Enrique Iglesias, ya te digo. Vente a Nueva Condomina este sábado para ver ganar al Real Murcia ante el Antequera y luego me lo cuentas.

Más. Lo que te venía diciendo. Aquí en la Región de Murcia, desde hace años, el fútbol no solo es fútbol. Es más que fútbol. El presidente indiscutido, aplastante triunfo electoral todavía muy reciente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Monje Carrillo, al que conozco desde que jugaba en la selección juvenil murciana, lo ha tenido muy claro: convertir la federación en una institución de utilidad pública. Comenzando por la integración plena de la mujer. Y hoy puede presumir no solo de las diez mil licencias actuales, sino de contar con figuras del fútbol femenino, gestión y del arbitraje como Eva Navarro, Mayte Mateo y Margarita Cuberos. Siguiendo por la inclusión de personas discapacitadas con olimpiadas intercentros, ligas especiales para discapacitados auditivos o personas con disfuncionalidad cognitiva. Apostando por la integración de colectivos de inmigrantes, menores extranjeros no acompañados y colectivos vulnerables a través de torneos en red. Y todo ello, además, soportado por convenios con las consejerías de Política Social y de Deportes y con diversos ayuntamientos. El proyecto de Monje Carrillo resumido en la frase que te decía ('en la Región de Murcia, el fútbol es más que fútbol') es una iniciativa de éxito del que ya comienzan a tomar ejemplo en otras federaciones y en otras comunidades. Así lo reconoció el pasado jueves el propio Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. Es más, Pedro Martínez, presidente de Cermi, comentaba después que «es frecuente que nos llamen de otras ciudades y de otras comunidades para preguntarnos por estos torneos que desarrollamos con la Federación Murciana y con el IMAS. Es un modelo para los demás». Pica en Flandes, ya me entiendes. Brillante. El pasado jueves, ya te digo, el fútbol murciano aprovechó la brillante gala de su centenario para sacar músculo no solo de su pujanza actual en presencia y protagonismo sino también, y es a lo que vamos, en el fortalecimiento de su apuesta social, especialmente por los más vulnerables. En su intervención ante más de cuatrocientos invitados que llenaban el Promenade, Monje se reafirmó en su compromiso de seguir profundizando en esa línea. López Miras, nuestro 'panochari', que cada vez que sube a un escenario demuestra tener más oficio, estuvo presto a recoger el guante y a aprovechar, incluso, la ocasión para lanzar una píldora política: «Si la política fuese un partido y tú jugases en la defensa, nadie se atrevería a quitarnos una sola gota de agua», le dijo al gran José Antonio Camacho, una vez más reconocido como el gran embajador murciano. Píldoras. Y hablando de píldoras. Te dejo algunas que mi enano infiltrado, ese jodido tribulete que en todas partes se mete, me contó para ti después de ir poniendo su orejón de mesa en mesa. Ahí van: Miguel Ángel Jiménez (Jimbee) sentenció que «el actual Efesé (Cartagena C. F.) es «incomprable». A David Aganzo, presidente de AFE y vicepresidente de la RFEF, tras reunirse con la plantilla blaquinegra, alguien le dijo que «los dos meses de atraso son por un 'atasco'» (sic). Amenaza de doble descenso en Cartagena. Sánchez Martínez es reconocido entre los directivos federativos como uno de los mejores árbitros del momento. Luciano Herrero no paró de recibir parabienes por los éxitos del fútbol sala regional tanto masculino como femenino. Felipe Moreno aprovechó su charla con Louzán para trasladarle su 'mosqueo' con Román Román, el árbitro sospechoso de hundir al Real Murcia en Alcorcón que esta jornada arbitra al Ceuta, su directo rival por el ascenso. Y otra de política: Rubén Martínez (Vox) remitía a Feijóo la responsabilidad de no firmar los Presupuestos regionales. Y Miras le respondía raudo: «Si quieren firmar, en media hora les recibo en mi despacho».

