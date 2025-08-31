La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Prostitución cuqui

Ahora, a la pornografía hay que llamarla 'contenido', a las prostitutas internáuticas 'creadoras' y a las grabaciones porno 'cine para adultos'

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:44

Un conocido periódico deportivo nacional publicaba una vez a la semana, no recuerdo si era los miércoles, una edición 'a todo color' del diario, donde ... la gran atracción consistía en la 'plancha' de página completa de una mujer desnuda. Mucha gente se aficionó al fútbol como es natural mirando, en Navidades por ejemplo, el gorrito de Papá Noel que llevaba la mujer de turno por todo atavío. La 'plancha' en color de los miércoles de la mujer desnuda en el diario deportivo duró décadas, pero un día hubo protestas, bien que algo escasas, y quedó cancelada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  5. 5

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  10. 10 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Prostitución cuqui