Inteligencia plasta

La mayoría de los autores de masas vienen utilizando la IA desde mucho antes de que existiese; se llamaba 'fórmula'

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:27

De momento no me impresiona demasiado la inteligencia artificial. Cierto, la IA ya es infinitamente más eficiente que un ejército de mentes humanas, y en ... milésimas de segundo. Sin embargo, para otras cosas todavía está muy por debajo de una sola cabeza de inteligencia media. Por ejemplo, la creación de una emoción artística genuina. Algo que no se le puede explicar ni a una base de datos ni incluso a un creador, porque a menudo ese creador artístico no es más que un señor corriente al que de pronto, sin que ni él sepa cómo, le sale algo inmortal. La mayoría de veces el llamado creador es sólo un vehículo para que lo atraviese el dedo de Dios.

