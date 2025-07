Feijóo transversal

He oído el rumor de que Feijóo ha dicho en una entrevista por la tele que el PP no es de derechas ni de izquierdas, ... sino un «partido transversal». Como el líder gallego es un señor al menos pensativo e informado, alguien bien remunerado de su equipo tendría que refrescarle la memoria de que ésas fueron exactamente las palabras empleadas, al ir a asaltar los cielos, por el partido Podemos de Errejón y de Iglesias Turrión, remarcada siempre esta última aguda por la imbatible retranca parlamentaria de Mariano Rajoy.

«No somos de derechas ni de izquierdas, somos un partido transversal», declaró el partido Podemos, precisamente, allá en 2016. Por aquel año, Feijóo ya no hacía la primera comunión como político, sino que más bien celebraba sus bodas de plata como cargo del partido, y por lo tanto debe acordarse. Transversal, decían, un «mish mash». La indignación era el denominador común de gente tan equidistante. Pero, cinco minutos después de alcanzados sólo a medias los cielos (Rajoy resistió contra pronóstico), aquellos que siempre están dispuestos a descubrir, cuando ya todo ha pasado, las cosas que ya están descubiertas desde el principio se dieron cuenta que Podemos era un partido comunista de toda la vida. Y con un programa muy a tono con el que concurrieron a la campaña electoral, en la confianza de que nadie se lo leyera, o si alguien lo leía, que no lo creyera. Quién lo hubiera podido adivinar, Iglesias Turrión al final no resultó demasiado transversal. Feijóo, en principio, es poco sospechoso de ser en realidad bolivariano, pero ya que no lo es (y aunque no sepamos lo que es, probablemente él tampoco lo sepa), al menos podría copiar otro librillo que no fuese el de aquellos profesores universitarios que, como hemos comprobado suficientemente, vinieron a acabar con la casta política.

Y menos mal que Feijóo, para mantener una indefinición que al parecer da votos entre los que nunca van a votarle, no ha repetido lo que anunció Rodríguez Zapatero, cuando ganó las primarias del PSOE afirmando que él era para el partido la «nueva vía» del liberal Tony Blair (ya tenido por derechizante), el «cambio tranquilo». Fue un cambio muy tranquilo, pero en dirección opuesta a la asegurada, no arriba hacia Reino Unido sino hacia el fondo del barril caribeño. Nos mantenemos a la espera de saber la vía de Feijóo.