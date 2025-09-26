La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Sarkozy, camino de la cárcel

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:12

El historial judicial de Nicolas Sarkozy ya acumulaba dos penas de prisión en firme. Pero la condena a cinco años de reclusión y otros tantos ... de inhabilitación por el Tribunal de París será la que lleve finalmente a la cárcel en las próximas semanas al hombre que presidió Francia entre 2007 y 2012. Y lo hará precisamente por la conspiración con la que, junto a cercanos colaboradores, intentó financiar la campaña que le sentó en el Elíseo con fondos procedentes de la Libia de Gadafi, el dictador que ordenó la voladura del avión de Lockerbie en 1988. En una reacción decepcionante, el antiguo mandatario sostiene que el fallo adverso «socava la confianza en el poder judicial», cuando es en realidad el crédito de la clase política el que sale destrozado después de décadas de escándalos. Otra inhabilitada, Marine Le Pen, respira por la herida al lamentar «el peligro» de la ejecución provisional cuando aún cabe apelación. La suerte de Sarkozy –que mantiene contacto con Macron y el primer ministro Lecornu– acentúa el ambiente crepuscular de la V República. Y ensombrece el salto a la actividad pública de su tercer hijo, Louis, que aspira a conseguir una alcaldía en marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  2. 2 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  3. 3 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  4. 4

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico
  5. 5

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  6. 6

    El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  9. 9

    Polémica en Murcia ante el cierre y traslado de la sede de tres asociaciones de San Basilio
  10. 10 Cuidado con el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos: hay prácticas comunes que no están permitidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sarkozy, camino de la cárcel