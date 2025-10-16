La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Ábalos lo mancha todo

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:18

La decisión del juez Leopoldo Puente de mantener en libertad a José Luis Ábalos puede dar un leve respiro al exministro de Transportes y al ... Gobierno de Pedro Sánchez, pero la solidez de los indicios de delito que pesan sobre él le mantiene a las puertas de Soto del Real. Aunque haya esquivado la cárcel, el magistrado del Supremo se confiesa sorprendido por la situación parlamentaria de Ábalos: conserva su escaño en el Grupo Mixto después de su expulsión del PSOE, a pesar de la gravedad de las imputaciones. El manejo de grandes cantidades de dinero opaco, las grotescamente llamadas «chistorras» en sus conversaciones con Koldo García, agrava las sospechas de que se haya podido lucrar con mordidas a cambio de contratos públicos, además de cuestionar el control contable de Ferraz. El presidente se puede escudar en haberle apartado de las filas socialistas y defender la «decencia» de las siglas. Pero Ábalos lo mancha todo: el discurso feminista, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el buen gobierno. Cuanto más avanza la UCO y se conoce la profundidad de los tejemanejes, más sonrojante como mínimo resulta que Sánchez delegara su confianza en él y en Santos Cerdán.

