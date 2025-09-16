La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Primafrio renueva la prestigiosa certificación internacional IFS Logistics

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25

Primafrio, el operador logístico internacional líder en Europa en transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, ha renovado la certificación IFS Logistics tras superar una vez más la exigente auditoría realizada por SGS United Kingdom. El alcance del certificado incluye las áreas de especialización de la compañía: el transporte y organización del transporte por carretera de productos alimenticios, tanto a temperatura ambiente como controlada, así como el almacenamiento temporal en plataformas ('crossdocking') de frutas y verduras.

Esta renovación refuerza el compromiso de Primafrio con la excelencia operativa, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad a nivel europeo. Reconoce la eficacia y la eficiencia de los procesos logísticos de la compañía, sus rigurosos controles de calidad y su capacidad para ofrecer servicios con trazabilidad y garantía total en entornos exigentes como el transporte de productos alimentarios. En esta línea, Primafrio también ha renovado la certificación ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad, ratificando su enfoque estratégico hacia la eficiencia operativa.

