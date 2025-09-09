Ceeim y Ayuntamiento de Murcia ponen en marcha el programa EmpleaTalent

NE. Murcia Martes, 9 de septiembre 2025, 23:50 Comenta Compartir

Dentro de su compromiso con el fomento del emprendimiento y la innovación en el municipio capitalino, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) y el Ayuntamiento de esta ciudad han iniciado la 'Escuela de Emprendedores 2025', conocida como empleaTalent, que está subvencionada por el consistorio, siendo la participación gratuita.

Con esta iniciativa, las personas empadronadas en barrios y pedanías de Murcia tendrán la oportunidad excepcional de hacer realidad la idea de negocio que tenga en mente y transformar su incertidumbre en la fuerza que le lleve a emprender con garantías su negocio.

Todo ello, se desarrollará de la mano de un equipo de expertos con unos 20 años de experiencia en formación de emprendedores y comprometido con el desarrollo local.

Mediante estos talleres, los futuros o posibles emprendedores podrán conocer las competencias blandas, digitales y habilidades emprendedoras, junto al entorno tendencias y oportunidades del mercado; acceder a una introducción práctica del uso de herramientas de Inteligencia Artificial y aprender cómo se generan nuevos modelos de negocio innovadores con metodologías Desing Thinking y Learn Startup.

Asimismo, los inscritos podrán conocer cómo validar su modelo de negocio, analizar el entorno y estrategia e introducirse en vías innovadoras para obtener financiación para su proyecto empresarial, además de cómo poner en marcha su empresa y familiarizarse con habilidades para comunicar con éxito su idea de negocio y captar los primeros clientes.

El programa formativo está diseñado para que todas las personas inscritas puedan acceder a un total de siete talleres online, que serán independientes entre sí, permitiendo a cada participante configurar un itinerario personalizado, eligiendo entre sólo uno de ellos o todos, en función de sus intereses.