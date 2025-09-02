Anecoop suma ocho nuevos oros a su palmarés internacional en Berliner Wein Trophy

NE. Murcia Martes, 2 de septiembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

Anecoop Bodegas vuelve a cosechar nuevos reconocimientos internacionales tras su participación en la Berliner Wein Trophy. Un total de ocho Medallas de Oro y una Medalla de Plata se suman a un palmarés que pone en valor el firme compromiso con el territorio, la apuesta por la calidad y la excelencia de sus bodegas socias Bodega La Viña y Bodegas San Martín.

Con el aval y los estrictos controles que marca el patrocinio de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) y la UIOE (Unión Internacional de Enólogos), la relevancia de estos galardones viene determinada por la consolidación de este exigente concurso como el más importante de Alemania, mercado clave para las exportaciones de vino español y uno de los más importantes del mundo para el sector.

Ubicada en la Font de la Figuera, sus vinos proyectan la tradición vitivinícola milenaria de este territorio. Con más de 80 años de historia y la calidad como seña de identidad, Bodega La Viña imprime a cada uno de sus vinos carácter propio.

Así lo reconoce el riguroso jurado, destacando con cuatro Medallas de Oro a sus vinos Marqués de Zenete Reserva 2021, Villa Negra Reserva 2021, Viña Bárbara 2024 y La Bandida Tinto 2023. Asimismo, el certamen ha valorado la calidad de su tinto Villa Negra Reserva 2021 con una Medalla de Plata.

Berliner Wein Trophy ha otorgado cuatro Medallas de Oro a los vinos de Bodegas San Martín. Este importante reconocimiento ha recaído en: Torre Beratxa Tinto 2024, Hacienda Uvanis Tinto Joven 2024, Castillo de Tafalla Old Vines 2024 y Hacienda Uvanis Old Vines 2024.

