Felipe VI, junto al expresidente del Gobierno, Felipe González. Archivo

El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca

Con este gesto, Felipe VI reivindica su labor en la Transición y su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:33

Felipe VI ha decidido otorgar el Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Corona, al expresidente del Gobierno Felipe González y a los ... dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, por su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona», según aprobó este martes el Consejo de Ministros a petición del monarca. Un gesto que coincide con el cincuenta aniversario el próximo 22 de noviembre de la proclamación de Juan Carlos I que marcó el inicio de la transición política en España de la que los tres políticos fueron protagonistas.

