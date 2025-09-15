Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Junts ha lanzado este lunes un nuevo órdago a los socialistas. Tras una reunión del grupo parlamentario juntero de la Cámara catalana en Waterloo, los ... postconvergentes han dado un giro estratégico y por primera vez han vinculado la legislatura española con la catalana, con lo que pase en el mandato de Salvador Illa en el Parlament. Hace un mes, Carles Puigdemont avisó que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora. Se refería a su relación con los socialistas.

Esas cosas inéditas empezarán a pasar en el debate de política general (la versión autonómica del debate sobre el estado de la nación del Congreso), según ha anunciado Junts en rueda de prensa. La formación nacionalista, por tanto, ha puesto ya fecha al final de la prórroga que concedió hace ya un año a los socialistas y que ha ido alargando para estirar la negociación.

Si el PSC en el debate de política general de principios de octubre (del 7 al 9) no se alinea con las propuestas de resolución de Junts, Junts dará por acabada la legislatura española, ha advertido la portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales. «El debate de política general tiene que servir para acabar con el doble discurso de los socialistas, en caso contrario, se habrá acabado el tiempo. O se alinean, o no habrá más camino que recorrer», ha asegurado. «Pasarán cosas», ha avisado la dirigente soberanista.

Los líderes secesionistas llevan semanas avisando a los socialistas de que en otoño tomarán una decisión sobre el futuro de la legislatura. Así lo trasladaron a los representantes socialistas en la última reunión de Suiza. Hasta la fecha, los de Puigdemont apretaban con la amnistía del expresidente de la Generalitat, con la oficialidad del catalán en la UE y con la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat.

Pero Sales ha añadido un nuevo elemento de presión: Suiza, Barcelona y Madrid deben estar alineadas. Junts ha señalado que presentará 22 propuestas de resolución y exige al PSC no «torpedear» sus iniciativas, como puede ser una moción a favor del concierto económico o sobre la resolución del conflicto. En Junts molesta que los socialistas tengan un doble discurso, el que exhiben en las reuniones en Suiza y luego el que tienen en Barcelona. En concreto, los postconvergentes reprochan al PSC haber votado 80 veces junto al PP y Vox (entre los tres suman mayoría absoluta y pueden tumbar cualquier resolución).