La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 'expresident' Carles Puigdemont, hace dos semana en Bruselas. AFP

Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Junts exige al PSC alienarse con las propuestas de resolución que los nacionalistas presentarán en el debate de política general a principios de octubre

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:38

Junts ha lanzado este lunes un nuevo órdago a los socialistas. Tras una reunión del grupo parlamentario juntero de la Cámara catalana en Waterloo, los ... postconvergentes han dado un giro estratégico y por primera vez han vinculado la legislatura española con la catalana, con lo que pase en el mandato de Salvador Illa en el Parlament. Hace un mes, Carles Puigdemont avisó que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora. Se refería a su relación con los socialistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  3. 3 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena
  4. 4

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  5. 5

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  6. 6

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  7. 7 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9 Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa
  10. 10 Un accidente obliga a cerrar el carril derecho de la autovía A-30 cerca del aeropuerto de Corvera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes