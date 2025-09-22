La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La exdirectora de la Guardia Civil María Gámez con Fernando Grande Marlaska Efe

La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno

La querella por el robo de datos con Pegasus se dirige contra Félix Azón y María Gámtez, exmáximos responsables del cuerpo con Marlaska al frente de Interior

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:03

La justicia pone por primera vez en su punto de mira al Ministerio del Interior, y no solo al CNI, por el espionaje al independentismo ... catalán durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez. La jueza barcelonesa Miriam de Rosa Palacio ha aceptado admitir a trámite una querella presentada por cinco afectados del robo de datos con los software Pegasus y Candiru ( entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala) contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y María Gámez, quien ocupó el mismo cargo hasta 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  6. 6 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  7. 7 Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  10. 10

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno

La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno