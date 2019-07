Iglesias avisa a Sánchez: Podemos no hará más cesiones Pablo Iglesias / Efe «Solo le pedimos al PSOE que sea tan amable de hacer lo que ya sucede en 20 países de la Unión Europea, que es un Gobierno de coalición», ha insistido el líder de Podemos ANDER AZPIROZ Madrid Lunes, 8 julio 2019, 13:34

Pablo Iglesias se planta ante Pedro Sánchez. Un día antes de la que será la quinta reunión entre ambos dirigentes políticos, sin que las cuatro primeras dieran fruto alguno, el líder de Podemos ha avisado a su homólogo socialista de que Unidas Podemos ya ha cedido mucho, y no lo hará más. Lo que incluye la condición sine qua non de que el partido morado ocupe asientos en el próximo Consejo de Ministros.

«Esperamos que el PSOE ceda algo, aunque sea poca cosa», ha afirmado esta mañana Iglesias en la inauguración de los cursos de verano de Podemos, que esta año se titulan 'Bases para un nuevo republicanismo'. El líder de Podemos ha señalado que las únicas líneas rojas que pondrá en los días que restan de aquí al 22 de julio, fecha en que comienza la investidura, serán el Gobierno de coalición y el cumplimientos de las medidas sociales que figuran en la Constitución y no se han cumplido en 41 años, como son la vivienda y el empleo digno o la justicia fiscal. Cataluña no será un problema, porque, aunque Podemos defiende la convocatoria de un referéndum, seía leal al Gobierno del que formaría parte.

Frente a esta «flexibilidad», Iglesias ha recordado que en 2016 Albert Rivera se jactaba en público de haber impuesto el 80% de su programa en el pacto que firmó con Sánchez para descabalgar a Mariano Rajoy de la Moncloa, y que quedó en papel mojado ante la negativa de Podemos de abstenerse en la investidura.

Pese a estas «cesiones», el PSOE se resiste a integrar a podemistas en el nuevo Ejecutivo, ha lamentado su líder, quien cree que Sánchez ha ido poniendo excusa tras excusa para intentar gobernar en solitario con tan solo 123 escaños más el apoyo del diputado del Partido Regionalista Cántabro. Y si sigue por esta camino de aquí al 22 de julio, el presidente del Gobierno en funciones «deberá repetir», ha añadido a modo de advertencia de que a Unidas Podemos no le temblará el pulso a la hora de votar no a la investidura.

«Solo les pedimos que sean tan amables de hacer lo que ya sucede en 20 países de la Unión Europea, que es un Gobierno de coalición», ha insistido Iglesias.

Su propuesta

Iglesias ha avanzado que volverá a proponer a Sánchez una primera investidura basada en un Gobierno de coalición, y si esta falla por falta de apoyos en el Congreso, facilitar una segunda del líder socialista al frente de un Ejecutivo monocolor. La clave está en Esquerra, que con una simple abstención puede inclinar la balanza hacia el lado que desee en la votación.

Y si Sánchez le propone en persona dar ministerios a independientes propuestos por Podemos pero no a sus dirigentes, la respuesta será un no rotundo. Eso sería, ha comparado Iglesias, «un gobierno de tecnócratas elegidos en un casting y no de políticos».

La montaña rusa que supone la relación entre Iglesias y Sánchez vivió una luna de miel tras la moción de censura. Tanto PSOE como Unidas Podemos valoran muy positivamente los meses de Gobierno de Sánchez antes del adelanto electoral. Pero, tras dos meses de negociaciones fallidas, ambos secretarios generales se verán las caras mañana en unas posiciones muy alejadas. Les quedan solo dos semanas para tender puentes o el reloj comenzará a correr para una nueva convocatoria electoral en noviembre.