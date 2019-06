Rivera invita al sector crítico de Cs que funde su propio partido Albert Rivera, durante el acto previo a la reunión ordinaria del Consejo General de Cs. / EFE El líder de la formación liberal reaparece para sofocar la crisis interna y ratifica que no permitirá la investidura de Pedro Sánchez ANDER AZPIROZ Madrid Viernes, 28 junio 2019, 14:14

Albert Rivera no cambiará su decisión de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez, y quien dentro de Ciudadanos piense que hay que facilitar la gobernabilidad del país con una abstención, ya sabe donde está la puerta de salida.

El presidente de la formación liberal ha hablado hoy por primera vez desde que estallara la primera gran crisis interna del partido el pasado lunes, después de el portavoz económico Toni Roldán anunciase su marcha de la política y el eurodiputado Javier Nart renunciase su puesto en la Ejecutiva. Los dos, junto al gurú económico Luis Garicano y el líder de Ciudadanos en Castilla y Léon, Fernando Igea, son partidarios de sentarse a negociar con el PSOE.

Rivera no ha nombrado a ninguno de los críticos en el discurso que ha pronunciado antes de la reunión del Consejo General de Ciudadanos, su máximo órgano de dirección. No obstante, les ha dejado un recado más que claro: «Quien busque que el 'sanchismo' campe a sus anchas, que presente su propio partido».

Para Rivera, los más de cuatro millones de votos de Ciudadanos en las pasadas generales avalan su 'no es no' al líder socialista. Y es que, ha insistido, en campaña se comprometió a no apoyar a Sánchez y si lo hiciera ahora estaría traicionando su promesa. Por eso, ha concluido, su papel esta legislatura será liderar la oposición, un papel que se arrogó la misma noche electoral pese a que Ciudadanos sacó menos votos y diputados que el PP de Pablo Casado.

«Está en juego tragarnos a Pedro Sánchez una legislatura, o una década», ha zanjado el líder de los liberales para dejar claro que, a día de hoy, no existe ningún puente entre él y el secretario general del PSOE.

Toni Roldán responde

Ninguno de los críticos ha estado presente cuando Rivera les ha invitado a marcharse y fundar su propio partido. Toni Roldán, no obstante, ha respondido poco después a través de Twitter. «No hace falta crear un partido, , ha escrito.

El principal argumento de los partidarios del acercamiento a los socialistas es, precisamente, que, con el apoyo de Ciudadanos, Sánchez no dependerá de las fuerzas independentistas para ser investido primero, y gobernar después.

PSOE y Ciudadanos suman 180 escaños, cuatro por encima de la mayoría absoluta. Un pacto les permitiría gobernar con holgura los próximos cuatro años. Esto es lo que llevó a Roldán el pasado lunes a preguntarse «cuántos países en Europa querrían una mayoría fuerte en el centro, sensata y europeísta»