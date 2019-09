Casado afirma que ya no hay dudas de que el PP es «el cerebro y el pulmón» del centroderecha Pablo Casado, líder del PP. / Efe El líder popular vuelve a reclamar la unidad a Ciudadanos y Vox porque «no podemos ser esclavos de nuestras diferencias» RAMÓN GORRIARÁN Madrid Lunes, 23 septiembre 2019, 14:50

Para Pablo Casado ya no hay que discutir más porque «no hay posibilidad alguna de sustituir al PP como cerebro y pulmón del centroderecha». El líder de los populares ha lanzado así un rotundo aviso a Albert Rivera, quien aspira a que ese papel lo desempeñe Ciudadanos. Ese debate, ha afirmado Casado, «está zanjado en las urnas».

El líder del PP se ha dirigido al comité ejecutivo nacional de su partido, reunido en la sede de la calle Génova de Madrid, con un mensaje unitario y centrista. Durante su intervención ha reclamado en varias ocasiones «la suma» de las fuerzas de centroderecha porque su fractura «constituye uno de los errores más graves de la historia del liberalismo y conservadurismo español».

Pero al mismo tiempo que hacía la invitación a agrupar fuerzas para las elecciones del 10 de noviembre, reclamaba para sí el liderazgo de esa hipotética conjunción. Ha reconocido que PP, Ciudadanos y Vox no son partidos iguales, «pero no podemos ser esclavos de nuestra diferencias» porque perpetuar esa fragmentación solo beneficia a la izquierda.

Casado no se ha referido por su nombre al proyecto España Suma que promueve el PP para presentar listas conjuntas en algunas circunscripciones y para el Senado, fórmula que rechazan tanto los liberales como el partido de Santiago Abascal. Pero no hizo falta porque antes de intervención, la portavoz popular en el Congreso había hecho una encendida defensa del mismo. Cayetana Álvarez de Toledo ha subrayado que España Suma debería ser un «acuerdo global«, y no solo limitado a determinados territorios.

Álvarez de Toledo ha señalado que la disposición del PP a unir fuerzas es máxima, y como ejemplo se ha mostrado dispuesta a que la lista de Barcelona, que encabezó ellas misma el 28 de abril, sea liderada por su homóloga de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El partido naranja no ha recogido el guante.