La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la calle en la que se produjo el suceso. Google Maps

Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo

El suceso tuvo lugar a primera hora del sábado en el barrio de Santiago El Mayor

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:23

Un intento de vuelco o un ajuste de cuentas que acabó con la detonación de un arma de fuego puso en alerta este sábado a todo el barrio de Santiago El Mayor. Los hechos se produjeron en el carril de la Fuensanta, donde al menos dos personas irrumpieron en una vivienda con la intención de amenazar a su propietario, al que llegaron a encañonar además de amenazar a su familia. Fue entonces cuando se produjo el único disparo.

Una llamada a la centralita del 091 fue la que alertó a la Policía Nacional sobre este incidente. Hasta allí se desplazaron agentes de este cuerpo que a su llegada tan solo localizaron tanto el arma responsable de la detonación como el casquillo debajo de un vehículo.

Aunque algunos vecinos aseguraron que la víctima había recibido un disparo, este extremo fue desmentido por la Policía Nacional. Tampoco el Centro de Coordinación de Emergencias recibió ningún aviso al respecto, según informó el 1-1-2. No consta además denuncia al respecto.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  5. 5

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  6. 6 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  7. 7 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  8. 8 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  9. 9

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  10. 10 Izan Almansa da un giro radical: ficha por el Real Madrid y se olvida de la NBA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo

Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo