Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo El suceso tuvo lugar a primera hora del sábado en el barrio de Santiago El Mayor

Lázaro Giménez Sábado, 9 de agosto 2025, 19:23

Un intento de vuelco o un ajuste de cuentas que acabó con la detonación de un arma de fuego puso en alerta este sábado a todo el barrio de Santiago El Mayor. Los hechos se produjeron en el carril de la Fuensanta, donde al menos dos personas irrumpieron en una vivienda con la intención de amenazar a su propietario, al que llegaron a encañonar además de amenazar a su familia. Fue entonces cuando se produjo el único disparo.

Una llamada a la centralita del 091 fue la que alertó a la Policía Nacional sobre este incidente. Hasta allí se desplazaron agentes de este cuerpo que a su llegada tan solo localizaron tanto el arma responsable de la detonación como el casquillo debajo de un vehículo.

Aunque algunos vecinos aseguraron que la víctima había recibido un disparo, este extremo fue desmentido por la Policía Nacional. Tampoco el Centro de Coordinación de Emergencias recibió ningún aviso al respecto, según informó el 1-1-2. No consta además denuncia al respecto.