Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la murciana María González Veracruz, recibió este viernes en Murcia la Cruz al Mérito Militar con ... distintivo blanco, una condecoración que le concede el Ministerio de Defensa por el trabajo realizado para la transformación digital de las Fuerzas Armadas así como por la formación de los militares en las nuevas tecnologías.

En un acto celebrado en la sede de la Delegación de Defensa en Murcia, donde estuvo arropada por sus familiares y cargos públicos socialistas, entre ellos el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, María González Veracruz recibió la banderola blanca que la condecora de manos de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, con quien también suscribió un convenio que contempla una inversión de seis millones de euros para la formación en capacitaciones digitales de 2.000 profesionales del Ejército de España.

La murciana, emocionada y «agradecida» por la distinción, se mostró «tremendamente orgullosa» por el papel que está jugando el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, en el conflicto de Gaza, plantando cara al Gobierno de Netanyahu y denunciando el «genocidio» a la población civil. Un compromiso que se muestra con la reciente salida del puerto de Cartagena de la fragata 'Furor' para prestar apoyo a la flota que navega hacia Gaza con ayuda humanitaria.

La secretaria de Estado señaló que, en su anterior etapa al frente de Telecomunicaciones, se han realizado una veintena de proyectos conjuntos entre el Ministerio de Defensa «para que las Fuerzas Armadas entren en el futuro». Entre ellos, la renovación del cableado submarino entre la península y Canarias.

Una colaboración que se mantiene ahora que está en Digitalización e IA, pues «la seguridad nacional depende de nuestra capacidad de innovar y proteger nuestros sistemas de información y desarrollar con ética tecnologías como la IA», recordó la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ensalzó a María González Veracruz como «una murciana ejemplar, científica, profesora, servidora pública por vocación y referente político».

El centro de microchips marcará «un antes y un después»

Por otra parte, González Veracruz se pronunció sobre la constitución de la empresa público-privada Quantix Edge Security, que se encargará de construir en la Región un centro especializado en tecnologías de personalización y seguridad de semiconductores. Como avanzó LA VERDAD, la firma tuvo lugar este jueves, lo que supone el primer paso del proyecto, que ahora tendrá que buscar una ubicación a la que aspiran ya trece municipios de la Región de Murcia.

«Va a ser un centro único, que se convertirá en el epicentro mundial de chips ciberseguros», precisó la secretaria de Estado, quien avanza que va a suponer «un antes y un después para nuestro país y, por supuesto, para la Región de Murcia».

Veracruz se muestra de la «muy buena velocidad» que están llevando los pasos administrativos para la puesta en marcha del proyecto, en el que el Ministerio invierte 19,6 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que tiene el 49% el capital social de Quantix Edge Security. El 51% restante se lo reparten las empresas murcianas Odin Solutions (vinculada a la UMU) y TProtege, así como la francesa SEALSQ y la suiza WISeKey. «Muy pronto además podremos profundizar en esos casi 600 empleos que se van a generar y en esos 700 millones de euros que se van a movilizar en los próximos años», señaló la secretaria de Estado.