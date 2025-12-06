La UCAM abre su Hospital Veterinario El centro, dotado con el equipamiento más innovador, ofrece la mejor atención sanitaria y una formación de alta calidad para sus estudiantes

UCAM Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:12

La Universidad Católica San Antonio (UCAM) continúa apostando por la excelencia académica, que ahora se ve reflejada de nuevo con la apertura de su Hospital Veterinario, ubicado en el centro comercial La Noria, donde la institución docente ya cuenta con otras áreas formativas. Se trata de un centro clínico y docente abierto las 24 horas, cuyas instalaciones superan los 2.000 metros cuadrados y se estructuran en dos grandes áreas: Hospital de Pequeños Animales y Hospital de Grandes Animales. Esta división permite ofrecer circuitos diferenciados y servicios adaptados tanto a mascotas (perros, gatos o exóticos) como a caballos y animales de interés ganadero y deportivo.

Grado en Veterinaria

La UCAM ofrece este título en modalidad bilingüe para dar respuesta a la necesidad de adecuar los programas de estudios a la demanda internacional que existe de estos profesionales.

El título incluye disciplinas veterinarias en auge como la de Fisioterapia y Bienestar Animal, que complementan la formación de los estudiantes. Además, pone a disposición numerosos convenios de prácticas en empresas agroalimentarias, granjas y clínicas veterinarias que, junto con el Hospital Veterinario propio de la UCAM, recién inaugurado, de pequeños y grandes animales, proporcionando un entorno que permite al alumno aplicar todo el conocimiento adquirido.

Con tecnología líder en Europa Sus espacios docentes y de simulación avanzada incluyen Sala de Modelos Anatómicos, Hospital Clínico Simulado, Sala de Disección Virtual y Sala de Disección y Necropsias, que permiten reproducir situaciones clínicas complejas con un alto grado de realismo. El área de simulación también dispone de equipamiento de vanguardia, como el modelo Diésel K9 (TraumaFX Advanced Canine Medical Trainer), incorporado para el entrenamiento y la investigación aplicada en diversas áreas del conocimiento veterinario, simulador de alta tecnología que permite recrear múltiples escenarios fisiológicos y patológicos, ofreciendo a los estudiantes un aprendizaje inmersivo en condiciones muy próximas a la realidad clínica. Asimismo, el centro dispone de la herramienta QVET, el software líder en gestión veterinaria, cuya utilización forma parte del proceso de aprendizaje desde el inicio de la titulación.