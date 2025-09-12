El transporte público será gratuito en Murcia el Día de la Romería Como parte de la Semana Europea de la Movilidad, la misma medida se aplicará el día 22, el Día Europeo Sin Coches

Lázaro Giménez Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:49

El Día de la Romería, el próximo 16 de septiembre, el transporte público será gratuito en la ciudad de Murcia, una medida que se hará extensiva al día 22, el Día Europeo Sin Coches. Así lo ha anunciado este viernes el Ayuntamiento de la capital, que se adherirá a los actos programados con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que arranca precisamente la jornada festiva con la la ciudad cierra sus Fiestas de Septiembre.

Al contrario que en 2024, cuando el transporte gratuito solo funcionó para los desplazamientos al santuario de La Fuensanta, en esta ocasión se hace extensivo a las diferentes fórmulas, autobuses y tranvía. Según el Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, se pretende así «incentivar el uso del autobús y el tranvía como auténticas alternativas al vehículo privado».

La programación de este año incluye desde rutas en bicicleta y paseos inclusivos, hasta talleres educativos, charlas en centros escolares, actividades en bibliotecas, mercadillos sostenibles y jornadas de puertas abiertas en el Parque Infantil de Tráfico. Todo ello con un objetivo común: sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del uso irracional del coche y promover formas de desplazamiento más limpias, accesibles, asequibles y saludables.

La semana comenzará el martes 16 con 'Twin Rider', una acción participativa en la que varios vecinos realizarán trayectos reales desde sus pedanías hasta el centro en diferentes modos de transporte (coche, bici o autobús), comparando tiempo, coste, estrés y comodidad. Un reto urbano que busca demostrar que moverse de forma sostenible es posible y ventajoso.

Parking day

El viernes será uno de los días grandes con la celebración del ´Parking Day´, en la calle Dr. Fleming, donde las plazas de aparcamiento se convertirán en escenario de talleres, actuaciones, teatro, poesía y un mercadillo.

El sábado habrá rutas guiadas con el patrimonio como protagonista. De esta forma, podrán disfrutar de la ´Murcia Clásica´, la ´Murcia Barroca´ o la ´Murcia Medieval´, así como una yincana de visita de patrimonio, en una actividad organizada en colaboración con la Concejalía de Turismo.

Además, esa misma tarde, se celebrará también una ruta en bici con el nombre del 'Conde de Floridablanca', por el río y la Vía Verde y que se iniciará con una visita al Museo Hidráulico de Los Molinos del Río.

A las 7 de la tarde, la Plaza de la Universidad acogerá una exhibición de trial bici, antes de recibir la llegada de la Vuelta a Murcia Solidaria 'Cris contra el Cáncer'.

Para cerrar el fin de semana, se llevará a cabo la ruta 'En bici sin eda', una ruta con sidecars y remolques asistido entre la rueda de La Ñora y el Molino de la Pólvora, con la Aljufía como eje vertebrador, garantizando de esta forma la inclusión de personas mayores y con problemas de movilidad en una actividad en plena Huerta de Murcia, poniendo en valor su importancia histórica, cultural y paisajística.

Día Sin Coches, el 22 de septiembre

El lunes 22, termina una semana repleta de actividades con el Día Sin Coches. A la gratuidad del transporte público ese día, se une un bicibús por la huerta desde los colegios de La Raya y Rincón de Seca hasta el Parque Infantil Móvil de Tráfico.

La calle Actor José Crespo será ese día el epicentro de las actividades, con talleres de pintura, exhibiciones, demostraciones del Club de Patinaje Murcia, y una oportunidad para aprender a montar en bici y mejorar las destrezas.

Además, los participantes podrán aprender a hacer reparaciones rápidas y puesta a punto de la bicicleta de mano de la Asociación Bicihuerta.

La Red Municipal de Bibliotecas se suma a esta semana con una propuesta educativa y lúdica dirigida a los alumnos de 5º y 6º de Primaria bajo el título de Leo & Pedaleo: En busca de la bicicleta perdida.

Esta actividad, que se llevará a cabo en las bibliotecas de Javalí Nuevo, Sangonera la Verde, El Puntal y El Carmen, permitirá a los escolares convertirse en auténticos detectives literarios.

De esta forma, los participantes deberán seguir pistas escondidas por toda la biblioteca, resolver enigmas, superar retos mentales y abrir candados secretos para encontrar la bicicleta desaparecida del favorito para alzarse con el triunfo de la Gran carrera ciclista Murcia 1200.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico, al tiempo que se promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y respetuoso con el entorno.

A esta actividad serán invitados los centros educativos cercanos, consolidando así el carácter transversal de la apuesta por la cultura y la sostenibilidad del Consistorio.