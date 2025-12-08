PACO ESPADAS Totana Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:47 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

Cuentan las crónicas que, durante la pequeña glaciación de Europa, los vecinos de Totana tenían muy complicado subir a visitar a su patrona, Santa Eulalia de Mérida, ubicada en Sierra Espuña. Aquello hizo que los devotos vecinos bajaran la talla hasta la localidad, para así poder ser visitada por el pueblo.

De ahí viene la tradición de la romería de Totana, en este caso la que baja la talla de la patrona de los totaneros desde su santuario hasta la parroquia de Santiago, donde pasa las fiestas patronales y la Navidad.

Cerca de 13.000 personas, según datos de la Policía Local, acompañaron este lunes a Santa Eulalia hasta Totana. A primera hora, la cola para tomar los autobuses que suben a los romeros era interminable. En concreto, un total de once autobuses cubrían el trayecto, estando la carretera cortada al resto del tráfico rodado. También fueron muchos los que accedieron andando en la fría madrugada, así como los que lo hicieron en sus propios vehículos

A las nueve en punto las campanas del santuario repicaban sin cesar, anunciando la salida a hombros de la talla, portada por una treintena de Hermanos de La Santa, que se turnaron durante el trayecto, con Paco Miras como mayordomo, quien decía aquello de «la Santa une a los pueblos», ya que llegaron para la ocasión peregrinos de diferentes zonas de la Región de Murcia.

A primera hora de la mañana la temperatura apenas superaba los 5 grados centígrados, pero fue subiendo el mercurio en una mañana de cielos despejados y sol brillante que hacía irradiar a la Santa. Para mitigar ese frío mañanero se dieron a degustar un total de 600 litros de chocolate caliente a los romeros.

Once paradas

Durante el trayecto, los Hermanos realizaron hasta once paradas en puntos estratégicos, donde eran agasajados por parte de los vecinos de la zona con estupendas viandas, como embutidos de la tierra, caldo caliente con pelotas, y el licor tradicional y artesano de la tierra llamado 'mantellina' y elaborado con anís, miel y limón.

El trayecto de regreso arrancó por la zona boscosa de Sierra Espuña, pero una vez llegados a la zona de los huertos, como dice la música popular de las numerosas rondallas que acompañan con sus notas musicales, 'Totana es una hermosa tierra murciana', el paisaje se embelleció.

Es tal la devoción que siente este pueblo de la comarca del Bajo Guadalentín por la figura de Santa Eulalia de Mérida, que el Consistorio organizará este próximo año una serie de actos en los que la imagen será nombrada Alcaldesa Perpetua de la Ciudad.

Peregrinos con ropa de estreno

La primera parte de la romería finalizaba a las doce en punto con la llegada al paraje de El Rulo, un pequeño jardín rodeado de huertos de naranjos y limoneros, donde las autoridades recibieron a la Santa con todo tipo de gala, alcalde con bastón de mando incluido. Allí sonaba el himno nacional y, a continuación, los cohetes y tracas tomaron protagonismo, estando el último disparo acompañado de un estallido de humo de color refrentando los colores de la bandera de España, a la vez que sonaba una exclamación de admiración por parte de los presentes.

A continuación, comenzaba el segundo trayecto hasta la ermita de San Roque, con las primeras calles de la población repletas de vecinos con ropa de estreno, como manda la tradición, y esperando ver pasar a su Santa. Una vez llegado el trono a la escalinata que accede a la ermita, la cuadrilla de Los Pipirigallos le cantó a ritmo de la música popular de la tierra, mientras repicaban las campanas sin cesar. La talla de Santa Eulalia descansa este lunes en San Roque hasta ser llevada a hombros este martes a la parroquia de Santiago. Cuando pase la Navidad, regresará de nuevo en romería a su santuario.

Cabe destacar que durante el transcurso de la romería, los servicios de Emergencias prestaron atención a seis personas con pronóstico leve, teniendo los efectivos de Protección Civil que trasladar a uno de estos peregrinos al centro de salud de la localidad para que recibiera asistencia médica.