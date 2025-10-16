La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reparto de agua potable a la población. Vicente Vicéns / AGM

Las pedanías de Torre Pacheco sin agua no potable pueden recuperar el servicio este jueves

San Cayetano, Roldán, Santa Rosalía, Los Alcaraces y el polígono Los Camachos recuperarán el suministro una vez se rebaje la turbidez y se pueda llenar el depósito que abastece la red

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:39

Comenta

Las pedanías de Torre Pacheco de Balsicas y Dolores de Pacheco cuentan con agua no potable que se puede enviar a la red, según apuntó este jueves el alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca, en una comparecencia después de una reunión con la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT).

Sin embargo, San Cayetano, Roldán, Santa Rosalía, Los Alcaraces y el polígono industrial GMI-Los Camachos no tienen agua no potable. Según Roca, el agua en San Cayetano era este miércoles «totalmente turbia y no se puede echar a la red» porque el barro la podría atrancar. Esperan que en la tarde noche de este jueves esta turbidez se rebaje y se pueda llenar el depósito y meterla en la red.

Lo mismo ocurre en el depósito de Roldán, donde la turbidez «es altísima» y meterla en las redes de distribución «sería un problema de muchos más días». En este caso, el alcalde también espera que en la tarde noche de este jueves se solucione el problema, según la evolución de la turbidez, y se pueda contar con agua no potable, algo que podría suceder también en GMI Los Camachos, Santa Rosalía y Los Alcaraces.

Por otra parte, Roca explicó que se está tratando de hacer una conexión con la desaladora para dar agua no potable a partir de la noche de este jueves en la pedanía de El Jimenado.

Sí que cuentan con agua no potable Balsicas y Dolores de Pacheco, donde ya se está dando agua. Además, en el caso de Balsicas, esperan poder reponer el depósito este jueves por la noche para que no haya cortes.

El alcalde aseguró que le gustaría «que esto fuera más rápido» y explicó que están «presionando todo lo que podemos a la MCT para que intente agilizar las tareas de limpieza pero han dicho que llevan su tiempo».

