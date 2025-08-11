La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La policía nacional Brígida junto al pequeño Revy, de 5 años, tres días después de recibir el alta médica, en San Pedro del Pinatar. Javier Carrión / AGM

La policía que salvó a un niño de 5 años en una piscina de San Pedro del Pinatar: «Cada bocanada era un paso por vivir»

La agente Brígida asiste a un menor de 5 años que no respiraba y consigue devolverle el pulso hasta la llegada de los sanitarios

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:21

Brígida aún recuerda con exactitud el momento en que escuchó los gritos. Eran cerca de las doce del mediodía del 31 de julio. Estaba en ... la terraza de su casa, en San Pedro del Pinatar, disfrutando de la mañana junto a su marido. Al principio, pensó que serían niños jugando en alguna piscina cercana, pero la voz de una mujer, primero nerviosa y después desgarrada, cambió el tono de todo. Aquel «police, police» que se coló por la calle le dejó claro que algo grave ocurría.

