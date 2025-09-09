La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado de los vehículos tras el accidente. CEIS

Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro

El accidente se produjo en el kilómetro 775 la autopista AP-7, en sentido hacia Alicante

LA VERDAD

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:00

Un hombre de 50 años y una mujer de 36 resultaron heridos de carácter leve este martes al chocar cuando circulaban por la autopista AP-7, a la altura de San Pedro del Pinatar. Concretamente, el siniestro ocurrió a las 13 horas, en el kilómetro 775, en sentido hacia Alicante.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Tras estabilizar a los accidentados, los sanitarios los trasladaron al hospital Los Arcos del Mar Menor.

