Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
El accidente se produjo en el kilómetro 775 la autopista AP-7, en sentido hacia Alicante
LA VERDAD
Martes, 9 de septiembre 2025, 15:00
Un hombre de 50 años y una mujer de 36 resultaron heridos de carácter leve este martes al chocar cuando circulaban por la autopista AP-7, a la altura de San Pedro del Pinatar. Concretamente, el siniestro ocurrió a las 13 horas, en el kilómetro 775, en sentido hacia Alicante.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Tras estabilizar a los accidentados, los sanitarios los trasladaron al hospital Los Arcos del Mar Menor.
