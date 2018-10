Las salvaguardas de la infancia Las trabajadoras de Amaim, reunidas en una de las salas de la asociación en Murcia. / Vicente Vicéns / AGM Los profesionales de los entornos jurídico y sanitario son «los menos preparados para prevenir estos casos de violencia» La asociación Amaim, que lucha para prevenir el maltrato de menores, alerta de la falta de formación para detectarlo MARTA SEMITIEL Lunes, 29 octubre 2018, 07:27

La vulnerabilidad y la infancia caminan cogidas de la mano. No se sabe dónde empieza una y acaba la otra, pero lo que sí tienen claro desde la asociación murciana de apoyo a la infancia maltratada (Amaim), es que casi nunca se protegen como debieran. «Los niños son el colectivo más frágil de la sociedad, porque no tienen voz. Porque no saben lo que son los derechos, no saben que los tienen, no saben que los están vulnerando. Por eso es muy complicado que se puedan hacer oír. Y si encima, en la mayoría de los casos, la violencia sobre ellos les llega desde los ámbitos que se supone que deben protegerlos, pues es muy difícil que ellos se defiendan», apunta Juana López, presidenta de Amaim, la organización que trabaja desde 1990 para «prevenir el maltrato infantil en todos los ámbitos de la vida de los niños». Por supuesto, en el ámbito familiar y escolar, «donde se dan la mayoría de casos de violencia física o abusos sexuales contra menores; pero también en otros menos evidentes, como el jurídico o el sanitario, que son los menos preparados para detectar casos de maltrato y donde también se comete violencia contra ellos, pero no se sabe», señala Isabel Guerrero, educadora social de la asociación. Por ejemplo, «cuando los menores tienen que declarar en un proceso judicial, en muchas ocasiones lo hacen incluso delante de su agresor».

Para ellas es evidente que falta mucha formación de profesionales sobre qué es el maltrato infantil, qué tipos de vulneraciones hay y cómo detectar casos sensibles para prevenir esas situaciones. «Empezando por que los colegios tapan demasiado los casos de 'bullying', los tapan hasta que ya sucede algo muy grave o la situación es insostenible. Y eso es un error», denuncia Isabel. «O sin ir más lejos, hasta hace muy poco, los casos de abusos sexuales se diagnosticaban en la Sanidad como casos de dermatitis de pañal. Eso sucede porque los indicadores físicos del maltrato no se estudian, y con esa ignorancia es muy difícil prevenir nada», añade Juana. Por esta razón, desde Amaim programan cursos para padres y profesionales, «porque no solo es vital actuar para atajar los casos de maltrato, sino también concienciar a la población sobre la importancia que tiene haber vivido en un entorno de violencia, donde se vulneran sus derechos, para el desarrollo de un niño. Por eso creemos que desde la política se debería poner mucho más el foco sobre la infancia y protegerla, al igual que se ha conseguido con la violencia machista. Pero claro, los niños son los grandes olvidados para la Administración porque no tienen voz ni voto», denuncia la presidenta.

Despertar conciencias

«Los casos de 'bullying' en los colegios se tapan demasiado, hasta que ya son muy graves» Isabel Guerrero

«Los niños son los grandes olvidados para la política porque no tienen voz ni voto» Juana López

Tanto Juana como Isabel inciden en la importancia de la formación, «porque muchas veces nos damos cuenta tarde, cuando el menor ya es víctima. Y eso es lo que hay que atajar. Podemos tener delante de nosotros a un niño con muchos indicadores que, si no estamos preparados para verlos, lo achacaremos a otra cosa y ese menor seguirá sufriendo». Sin embargo, despertar conciencias entre los adultos no es la única labor que realizan desde Amaim, «también vamos por los centros educativos dando charlas para que los adolescentes sepan qué es la violencia machista y qué son los abusos. Y nos ha pasado, en muchas ocasiones, que, al explicarlo, alguna chica nos ha confesado que eso le estaba pasando a ella».

Esta asociación financiada por la Obra Social 'laCaixa' asegura que las subvenciones públicas no les llegan, por eso celebrarán el próximo 9 de noviembre un aperitivo solidario en el restaurante Talula.