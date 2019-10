Rosa María no abandonó antes a su novio por estar «amenazada de muerte» El acusado durante el juicio / Vicente Vicéns/ AGM Los agentes que tomaron la denuncia a la joven de Canteras aseguran que esta creía que el procesado «sufría algún tipo de trastorno» EFE MURCIA Jueves, 10 octubre 2019, 02:15

Rosa María, la joven que fue apuñalada hasta la muerte presuntamente por su expareja sentimental en Canteras (Cartagena), hace ahora dos años, tuvo la intención de romper la relación en varias ocasiones, aunque no lo hizo por estar amenazada por él, según reveló un testigo en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial ante un jurado popular.

El testigo, que declaró en la tercera sesión de la vista oral, fue el agente del Servicio de Violencia de Género de la Guardia Civil que recibió la denuncia de la joven apenas unas horas antes de que fuera asesinada. El funcionario explicó a la Sala que la chica acudió al cuartel de la Benemérita junto a su padre porque afirmó que temía por su vida, ya que en la noche anterior al crimen había visto al acusado en Cartagena, sin que este la viese a ella.

Además, indicó que le dijo que había tenido una relación con Adrián S. C. y que había decidido darla por acabada porque la maltrataba y le decía que si no era para él no sería para nadie. Según el agente, Rosa María manifestó que no quería que al acusado le pasara nada, pero que se veía obligada a denunciarlo porque sentía temor y que, si no lo había hecho antes, era porque estaba «amenazada de muerte». En su declaración, el testigo también comentó que la joven le dijo que el procesado «tenía algún tipo de trastorno», ya que era imprevisible en sus reacciones.

La sesión de ayer comenzó con la declaración de los agentes de la Guardia Civil que realizaron las primeras investigaciones, quienes señalaron que en la mochila del acusado encontraron los billetes de autobús con los que el día anterior había llegado a Cartagena y la factura de la escalera extensible que, apenas unas horas antes del crimen, compró en una ferretería cercana a la residencia familiar de la joven. Con ella escaló hasta la vivienda y esperó la llegada de Rosa María.

Otros de los testigos que depusieron ayer en la sesión fueron dos agentes de la Policía Local de la ciudad portuaria, los primeros en acudir al lugar del crimen y que detuvieron al acusado escondido en el balcón de una vivienda cercana. Estos policías locales manifestaron que el chico, que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos, estaba ensangrentado y que saltó al vacío desde unos cinco metros cuando se vio acorralado. Uno de estos agentes dijo al tribunal que, al entrar en la vivienda y ver el cuerpo de la víctima en el suelo, se acercó para ver si todavía tenía vida, «pero, por desgracia, no fue así; estaba en un gran charco de sangre, con heridas de arma blanca en el cuello y en el pecho».

Otro de los agentes de la Benemérita, también testigo del juicio, contó que cuando llegaron a la casa la joven tenía clavado en el pecho uno de los tres cuchillos presuntamente utilizados para darle muerte. Recalcó también que en el balcón donde se refugió el procesado recogieron otro de los cuchillos.

También prestó declaración el agente que realizó el clonado de los mensajes que, en los días previos al crimen, se cruzaron el procesado y la víctima. En ello, el exnovio le decía que si no era para él no sería para nadie y que si lo dejaba se iba a enterar, además de dedicarle palabras insultantes. La sesión finalizó con el testimonio de los especialistas de la Benemérita que analizaron las muestras de sangre y de otros restos orgánicos encontrados en las piezas de convicción, como los cuchillos y la camiseta que llevaba Adrián S. C. El joven se enfrenta a una petición de 31 años por asesinato, allanamiento y amenazas.