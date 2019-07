El radar de Cabo de Palos ha estado dos semanas multando injustamente desde 90 km/h Antonio Belando, ayer. / M. L. Un conductor que pasa con frecuencia por la autovía de La Manga advirtió el error al recibir una sanción MIGUEL LAJARÍN MURCIA Viernes, 26 julio 2019, 02:26

Esta semana a Antonio Belando, un habitual conductor de las carreteras murcianas, le llegó una multa que le sorprendió. El radar de la carretera que da acceso a La Manga le había echado la foto pese a no superar la velocidad permitida por las señales verticales, que establecen que los turismos pueden viajar a un máximo de 100 km/h en este tramo.

Belando iba, según la denuncia que mostró a 'La Verdad', en la frontera del límite permitido, a 101 km/h. En esas circunstancias, el radar nunca debiera de haberse activado (ofrece un margen hasta los 107 km/h). El problema estribaba en que el aparato, ubicado en el kilómetro 17.5 de la RM-12, estaba programado erróneamente para multar a partir de los 90 km/h. De tal modo que cualquier vehículo que haya circulado los últimos días entre los 90 y los 100 km/h ha sido multado injustamente por un error técnico.

«He pasado más de mil veces por esa carretera y nunca he ido a más velocidad de la permitida, pero esta semana Tráfico me ha sorprendido con esta multa», explicó el afectado.

Para evitar pagar la sanción de cien euros, Antonio Belando acudió ayer a las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico. Allí mostró la multa recibida y adjuntó unas fotografías en las que se puede comprobar que la velocidad indicada por las señales verticales de seguridad vial, ubicadas a pocos metros del radar, establecen el límite en los 100 km/h por las condiciones de esa vía.

Ante tal evidencia, los técnicos de Tráfico le dieron la razón y le anularon la sanción. «¡Menos mal que me di cuenta de que conducía dentro de la velocidad permitida, porque otro conductor que no conozca la zona no se hubiera percatado de la equivocación. Seguro que hay turistas que han pagado las multas por no recordar la señal de tráfico que hay colocada cerca del radar», añadió Antonio Belando.

La propia Dirección General de Tráfico detectó hace unos días el fallo de la máquina, según confirmaron ayer a 'La Verdad' desde la Delegación del Gobierno. Aunque aseguran desconocer cuántos conductores han sido denunciados injustamente, sí han podido comprobar que el error técnico ha durado dos semanas. «Ya está solucionado. Ha sido un fallo a la hora de reprogramar el radar que ha durado 15 días. Hace unos meses, la velocidad se bajó a los 90 km/h y, ahora, al programarlos de nuevo, en este no se había puesto otra vez a 100», añadieron desde la institución que dirige Francisco Jiménez.

No pagarán las multas

La Delegación del Gobierno quiso dejar constancia de que «las denuncias afectadas por el error técnico quedarán en los próximos días anuladas de oficio, por lo que no hará falta ni siquiera ir a las sedes de la Jefatura Provincial de Tráfico a poner una reclamación ordinaria».

Al ocurrir esta incidencia en plena temporada de vacaciones de verano, el número de conductores afectados puede ser muy numeroso. Para cualquier duda, los ciudadanos pueden llamar o acudir a la oficina de Tráfico más cercana.