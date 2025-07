'El Punchas', en el banquillo por el trágico accidente de la autovía A-7: «Le pegué dos caladas a un cigarrillo con cocaína»

Alicia Negre Murcia Miércoles, 16 de julio 2025, 20:19 Comenta Compartir

«Recuerdo que iba detrás de una furgoneta, que se paró y ya no me dio tiempo ni a frenar». Hipólito A., 'El Punchas', el ... camionero de Totana acusado del siniestro en la autovía A-7, a la altura del área de descanso La Paz, que dejó cinco muertos y diez heridos en octubre, se sentó este miércoles en el banquillo. Ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, el chófer de Totana reconoció que había consumido cocaína -fue sometido a una prueba en la que dio positivo en esa sustancia-, pero incidió en que fue días antes del siniestro -la madrugada del sábado- y que no tuvo incidencia en su capacidad de estar al volante aquel lunes. «Le pegué dos caladas a un cigarro».

Con una apariencia radicalmente distinta a la de hace ocho años, 'El Punchas' afrontó este miércoles una vista en la que encara una petición de hasta cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía y la acusación particular -que ejerce el abogado Pedro López Graña en representación de familiares de las víctimas-. Esa es la pena máxima que en aquel momento contemplaba la ley para esos cinco supuestos delitos de homicidio por imprudencia y otros ocho de lesiones por imprudencia. Este camionero, de 46 años y sin antecedentes, había estado comiendo ese lunes –9 de octubre de 2017– con sus jefes en la empresa para la que trabajaba en Totana. Un rato después subió a la cabina de su camión frigorífico, que iba prácticamente vacío, con solo dos palés, y se dirigió hacia Santomera para cargar más mercancía. A la altura del kilómetro 581, en un tramo recto y con plena visibilidad se gestó la tragedia. «Ese fin de semana había tenido problemas familiares e iba dándole vueltas», remarcó Hipólito A. Ampliar Los vehículos implicados en el accidente en Sangonera la Seca, a la altura de la estación de servicio La Paz. Guillermo Carrión/ Agm El conductor reconoció que no vio una retención de coches que se había formado en la autovía y a la que embistió sin pisar el freno. «Iba pendiente de la furgoneta que tenía delante y no la vi», remarcó. «Creo que no me dio tiempo a pisar el freno». Tras el siniestro, 'El Punchas' explicó que abrió la puerta de su cabina y sufrió una caída al suelo al haber desaparecido las escaleras con motivo del fuerte impacto. «No me acuerdo ni de lo que pasó después». Su obesidad como argumento En uno de los 12 automóviles que embistió con el camión, un Seat Toledo, viajaban cuatro miembros de una misma familia –José, de 54 años; su hija Elena, de 14 años; su cuñada Josefa, de 48 años; y su sobrina Laura, de 16 años– que fallecieron en el acto. En otro vehículo, un Mercedes, falleció José Joaquín, de 39 años. En la vista de este miércoles declararon, asimismo, varios de los guardias civiles que intervinieron en el accidente, entre ellos el profesional que instruyó el atestado y que reflejó que, además del positivo en cocaína, el chófer presentaba síntomas compatibles con el consumo de esa sustancia. La defensa del sospechoso incidió en que en el momento del siniestro este sufría una obesidad mórbida -pesaba 220 kilos frente a los 80 actuales- y puso sobre la mesa la posibilidad de que esa circunstancia mermase su capacidad de conducir. La Fiscalía, al término de la vista, mantuvo su petición de cuatro años de prisión pero abrió la puerta a la aplicación de una atenuante debido al importante retraso que ha registrado esta causa, que llega a juicio ocho años después. La acusación particular descartó esta posibilidad. El letrado López Graña incidió en que «es importante recordar que, si el proceso ha sido largo, ha sido también por la complejidad del caso y las garantías procesales necesarias en un procedimiento penal con múltiples víctimas». Subrayó que «no puede olvidarse que han fallecido cinco personas, que hubo un número considerable de lesionados y que las familias llevan soportando ese sufrimiento en silencio desde hace años».

