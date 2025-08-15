La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Atasco a la entrada de La Manga del Mar Menor en la tarde de ayer. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Las playas de la Región de Murcia se asoman a un puente de récord turístico

Los hoteles de la costa despiden la mejor primera quincena de agosto «desde que hay registros», según el sondeo de la Consejería

Rubén García Bastida

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

Las colas de coches empezaron a dejarse notar ya con intensidad en la tarde de ayer en las principales zonas costeras de la Región de ... Murcia, con La Manga del Mar Menor como máximo exponente. La imagen del atasco en el acceso a este popular enclave del litoral fue la constatación de lo que indican todas las previsiones: que este puente festivo va a contar con una actividad turística de récord, y más a la vista del aspecto que han presentado los establecimientos hoteleros en los últimos 15 días.

