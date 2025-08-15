Las playas de la Región de Murcia se asoman a un puente de récord turístico

Las colas de coches empezaron a dejarse notar ya con intensidad en la tarde de ayer en las principales zonas costeras de la Región de ... Murcia, con La Manga del Mar Menor como máximo exponente. La imagen del atasco en el acceso a este popular enclave del litoral fue la constatación de lo que indican todas las previsiones: que este puente festivo va a contar con una actividad turística de récord, y más a la vista del aspecto que han presentado los establecimientos hoteleros en los últimos 15 días.

90% es el grado de ocupación registrado en la primera quincena de agosto en los establecimientos hoteleros del litoral de la Región, con La Manga del Mar Menor liderando el ranking, con un 91%. Le siguen los alojamientos del Mar Menor, con un 89%

La Costa Cálida cierra hoy la primera quincena de agosto con una ocupación media del 90%, según un sondeo realizado ayer por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, que señala que «el dato supone la mejor cifra alcanzada para este periodo desde que hay registros». Y ahora llegan los días más esperados del verano por el sector.

«El verano va muy bien –reconoce satisfehco el presidente de Hostetur, José Catalá–, y que el festivo haya caído este año en viernes va a sumar a la alta demanda que estamos teniendo la de las escapadas de la gente que no está de vacaciones pero decide hacer una escapada». Según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico, las carreteras de la Región acogerán hasta el domingo unos 325.000 desplazamientos. Dentro de los destinos de costa, La Manga encabeza el ranking de ocupación en la primera quincena, con un 91%, mientras que el Mar Menor se sitúa en un 89% de media, con municipios como Los Alcázares al 90%. Le siguen Mazarrón y Águilas, con un 87% de habitaciones ocupadas en ambos destinos, según los datos facilitados por la Consejería.

También el turismo urbano parece ir al alza este verano, con una media conjunta entre las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, del 67%, lo que suponen seis puntos más que en el mismo periodo de 2024.