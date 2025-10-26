La jueza abre la puerta a la responsabilidad de la Administración en la muerte de la Cueva del Agua de Cartagena

Cuando se cumplen más de diez meses de la muerte de una buceadora –Lorena– el pasado enero mientras realizaba una inmersión en la Cueva del Agua, en Cartagena ... , el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia ha abierto la puerta a una posible responsabilidad civil de la Administración en el fallecimiento. En una providencia reciente, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada instructora acuerda dirigir un oficio a la Guardia Civil para que informe sobre la titularidad, tanto interior como exterior, de este conocido enclave de Isla Plana, en la frontera que separa Cartagena y Mazarrón.

La jueza que está al frente de esta investigación, en la que permanece investigado Ismael D., el novio de la víctima, asegura que esta diligencia es importante a la hora de determinar los posibles responsables civiles de este fallecimiento, «al margen de, en su caso, el investigado». Este paso adelante de la magistrada llega después de que esta cuestión surgiese durante el interrogatorio de uno de los últimos especialistas que han pasado por el juzgado para tratar de arrojar luz sobre la muerte de la buceadora.

Este profesional, socio de la propietaria de una escuela de Isla Plana que acudió al rescate del cuerpo de la buceadora en la Cueva del Agua, fue interrogado sobre la titularidad de la sima. El testigo, uno de los últimos que han declarado ante la jueza que conduce el caso, no llegó a aclarar, sin embargo, si, como se ha barajado en alguna ocasión, parte de la cueva pertenece al Ayuntamiento de Cartagena mientras que la zona de agua sería titularidad del Gobierno central.

La instructora escuchará el 31 al padre de la víctima y al comandante que estaba al frente del Centro de Buceo de la Armada

La acusación particular, que ejerce el abogado Pascual España en representación de la familia de la buceadora, ya ha presentado formalmente la solicitud de acción civil contra el investigado Ismael D. y contra el Ayuntamiento de Cartagena al considerarlo titular de las instalaciones donde se produjo el fallecimiento. La jueza, en un escrito, da por ejercitada la acción civil de la familia de la víctima pero sostiene que se está a la espera del oficio remitido a la Guardia Civil para que aclare si es el Consistorio cartagenero el que debería hipotéticamente responder civilmente por estos hechos o si hay alguna otra administración que ejerza la titularidad en la zona.

El letrado Manuel Martínez, que se encarga de la defensa del investigado, ha insistido reiteradamente durante la instrucción en la necesidad de conocer la titularidad de esta zona y las medidas de seguridad que en ella se hubieran implementado.

Con la muerte de esta buceadora de 37 años el pasado enero son ya cuatro las personas que han fallecido en las últimas tres décadas en uno de los laberintos más atractivos para quienes practican espeleobuceo en España. Los fallecimientos más recordados son los del teniente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) Antonio Naranjo y el guardia Antonio Sánchez, en la primavera de 1996. Las tareas para localizar y rescatar sus cadáveres del laberinto de galerías se prolongaron durante cuarenta días y movilizaron a especialistas de la Armada, de la Guardia Civil, de la federación regional de espeleología y de los bomberos de Cartagena y de la Generalitat de Cataluña. En aquellas fechas estos contaban con el equipo de rescate mejor preparado de España y llevaron el peso de las operaciones. En 2010 también murió allí un buceador deportivo murciano.

Nuevas testificales

Con intención de arrojar luz sobre la titularidad de la cueva, cuya entrada se asemeja a una piscina en la que lugareños y veraneantes se suelen bañar en verano, y otras cuestiones, la instructora, a petición de la defensa, ha acordado continuar el próximo día 31 de octubre con nuevas declaraciones. Esa jornada deberán comparecer ante la magistrada el capitán de fragata que, hasta el pasado julio, estaba al frente del Centro de Buceo de la Armada (CBA); y el miembro del GEAS que suscribió el informe pericial que ya está en manos de las partes.

La jueza también prevé tomar declaración ese día, a petición de la acusación particular, al padre de la buceadora fallecida y a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cartagena que se desplazaron a la cueva la noche del fatídico suceso. La magistrada descartó, por otra parte, la solicitud de la acusación para que declarase como investigado el profesional que facilitó a Ismael D. un certificado que le acredita para la práctica del espeleobuceo.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia también escuchó recientemente a un miembro del GEAS del Instituto Armado, que estaba presente en la zona durante las labores de recuperación del cadáver; y los dos agentes del cuartel de la Guardia Civil de Mazarrón que realizaron el atestado sobre este suceso.

El novio de la víctima declarará como investigado en diciembre

Meses después de que lo hiciera ante la Guardia Civil, Ismael D., el compañero de la buceadora que falleció en enero mientras realizaba una inmersión en la Cueva del Agua, declarará como investigado el próximo 11 de diciembre ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia.

Por el momento se indaga si Ismael D., que mantenía una relación sentimental con la mujer desde hacía unos tres meses, pudo incurrir en un presunto delito de homicidio imprudente. Las pesquisas se fundamentan en el hecho de que el sospechoso cuenta con una amplia experiencia en la práctica del buceo.

Fue en torno a las 23.04 horas del sábado 18 de enero cuando el investigado llamó al 112 pidiendo ayuda. Según explicó había perdido de vista a su compañera tras realizar una inmersión. En torno a las 1.45 horas del domingo los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) rescataron el cuerpo sin vida de la buceadora.

En su declaración ante la Guardia Civil, el novio de Lorena explicó que habían accedido a la Cueva del Agua equipados con dos botellas de aire comprimido cada uno. La idea era realizar una inmersión corta y sin asumir riesgos. Esta gruta cartagenera es conocida, sin embargo, porque el agua se enturbia con facilidad debido al desprendimiento de sedimentos de sus paredes. Según su versión, eso fue precisamente lo que ocurrió cuando se encontraban en una de las cavidades de la gruta. Al perder visibilidad, declaró el sospechoso, la buceadora se soltó de las líneas de vida y entró en una situación de estrés. Su compañero explicó a los agentes que trató de calmar a la buceadora, pero esta estaba muy alterada y lo rechazó con golpes. En ese momento, según su versión, decidió salir a pedir ayuda.

Preguntado por LA VERDAD, el letrado de la defensa rehusó realizar ofrecer detalles sobre el avance del procedimiento y la próxima declaración de su cliente.