Una ciclista pedalea junto la Cueva del Agua precintada por la Guardia Civil tras la muerte de una mujer este enero. ANTONIO GIL/ AGM

La jueza abre la puerta a la responsabilidad de la Administración en la muerte de la Cueva del Agua de Cartagena

La instructora insta a la Guardia Civil a informar sobre la titularidad de la sima cartagenera para concretar la acción civil planteada por la familia

Alicia Negre

Alicia Negre

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:04

Cuando se cumplen más de diez meses de la muerte de una buceadora –Lorena– el pasado enero mientras realizaba una inmersión en la Cueva del Agua, en Cartagena ... , el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia ha abierto la puerta a una posible responsabilidad civil de la Administración en el fallecimiento. En una providencia reciente, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada instructora acuerda dirigir un oficio a la Guardia Civil para que informe sobre la titularidad, tanto interior como exterior, de este conocido enclave de Isla Plana, en la frontera que separa Cartagena y Mazarrón.

