Somos Región rechaza participar en un ejecutivo con Rafael Guillamón como alcalde de Ricote JESÚS YELO Martes, 2 julio 2019, 09:14

El apoyo a Rafael Guillamón como nuevo alcalde de Ricote por parte de las formaciones de Somos Región y Ciudadanos tiene los días contados, por lo menos para el primer partido. Tras reconocer que «nuestro apoyo para su investidura fue la opción menos mala», su concejal, María Victoria Martínez, afirmó que «rechazo participar en cualquier gobierno de Rafael Guillamón». Y lo fundamentó «para acallar los rumores malintencionados que circulan sobre mi interés en lograr un sillón».

La candidata en las pasadas elecciones por Somos Región indicó que «no hay ningún pacto de gobierno con el PP, por lo que habrá un gobierno en minoría y tendremos que pactar cada punto que se lleve al Pleno, como es lógico. No tengo ningún compromiso con nadie, salvo con mis electores». El alcalde de Ricote no ha mantenido todavía ninguna reunión con sus dos socios de gobierno. «No he hablado con los dos partidos que me prestaron su apoyo en la investidura; me sentaré con ellos esta semana», declaró tras conocer el rechazo de Somos Región.