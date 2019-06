El popular Rafael Guillamón sale elegido como alcalde de Ricote Rafael Guillamón recogió el bastón de mando. / Moreno Somos Región y Cs respaldaron con su concejales el desalojo de los socialistas del poder J. YELO Ricote Sábado, 15 junio 2019, 23:16

Sorpresa y de las mayúsculas fue la que se vivió este sábado por la noche en el salón de actos del Ayuntamiento de Ricote con motivo de la elección de alcalde; un cargo que recayó en Rafael Guillamón, del PP. Pese a que en las últimas horas se hablaba de la ruptura de un posible pacto entre populares, Somos Región y Cs que auparía a la alcaldía al candidato del primero, lo cierto es que para sorpresa de muchos, Guillamón se convirtió en el nuevo regidor con el apoyo de dichos socios.

Este nombramiento no gustó a un sector que se posicionó a favor de la candidata del PSOE, Ana María Aroca. «Vergonzoso y traición» fueron algunos de los calificativos que se escucharon al final de la sala cuando salió elegido Guillamón, que se vio obligado a llamar al único agente de policía allí presente para poner orden.

La candidata socialista, indignada por lo sucedido, señaló tras felicitar a su sucesor, que «dejamos un Ayuntamiento limpio y transparente y vamos a trabajar en la oposición para no defraudar a las 405 personas que nos dieron su voto». Al finalizar, recibió el apoyo de numerosos vecinos y le piropearon con la frase: «La mayoría sí te quiere a ti».

Tampoco se libró de los gritos la candidata de Somos Región, María Victoria Martínez, que no se amilanó e hizo frente a las descalificaciones. Fue cuando recordó que «la gente ya no se acuerda cuando en las elecciones de 2011 el PSOE alcanzó la alcaldía con mi voto». Esta concejal dejó bien claro que «no ha existido ningún pacto de gobierno con el PP, solo apoyo en la investidura de Guillamón como alcalde; no hay contraprestaciones y no quiero concejalía alguna», señaló.

Al final de la sesión, que contó con la presencia del consejero de Salud en funciones y el diputado del PSOE, José Antonio Peñalver, el flamante alcalde de Ricote reconoció que «ha sido una sorpresa pues no me lo esperaba; estoy muy agradecido a los dos partidos que me han apoyado y voy a trabajar por y para mi pueblo pues vengo comido y bebido». Sobre el futuro gobierno municipal, Rafael Guillamón argumentó que «no se ha llegado a ningún acuerdo y las negociaciones no se han roto y en los próximos días intentaremos formar un gobierno de consenso; Ricote lleva ocho años parado», sentenció.