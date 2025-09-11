Miras anuncia otro impulso al proyecto de la doble circunvalación de Santomera La Comunidad publica este viernes el proyecto del nuevo tramo de la RM-1, que sustituye el diseño de autovía por una variante al oeste y un ramal al sur

José Alberto González Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:37

El Gobierno autonómico tiene previsto publicar este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el proyecto de trazado de la autovía RM-1 (San Javier-Santomera) a su paso por Santomera, que estará en exposición pública durante un mes para posibles alegaciones. «La Comunidad da un impulso a esta infraestructura, declarada de interés general por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en 2007». Así lo destacó este jueves el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, en Santomera durante la reapertura de la Casa Ayuntamiento tras su remodelación. El presidente realizó este anuncio ante el alcalde, Víctor Martínez, y destacó que «en cuanto recibamos la financiación estatal necesaria, de unos 60 millones de euros, procederemos a la licitación» de las obras.

La publicación del proyecto de trazado del nuevo tramo de la RM-1, cuya finalización acumula catorce años de retraso (solo conecta San Javier con la pedanía murciana de Zeneta), supondrá un avance en el proyecto reivindicado por el Ayuntamiento. Se trata de sustituir el tramo de la autovía por una doble circunvalación, una al oeste y otra al sur, que saque los camiones de la carretera de Abanilla (RM-414) y de la carretera N-340 y mejore el tráfico y la calidad del aire en el casco urbano.

El tramo de la RM-1 en Santomera «es un proyecto fundamental, junto con otros como el Arco Norte y la finalización del Reguerón, para poner fin, por ejemplo, a ese cuello de botella del nudo de Espinardo. Se trata de un paso que damos junto al Ayuntamiento, después de un buen trabajo conjunto», explicó el presidente.

«La Comunidad está impulsando la tramitación administrativa que conlleva la iniciativa, para que cuando reciba la financiación estatal necesaria, se pueda empezar cuanto antes a licitar la redacción del proyecto de construcción», añadieron fuentes del Gobierno regional en un comunicado. Y López Miras resaltó que la Comunidad espera la respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, sobre la actualización del protocolo suscrito para acabar la RM-1.

Reabre la Casa Ayuntamiento

El trazado «consensuado» tiene una longitud de casi 5 kilómetros, e incluye una carretera multicarril al oste de Santomera y un ramal al sur de 1,8 kilómetros. Este «permitirá el desvío (bypass) del tráfico pesado que viene de la N-340». Y habrá cuatro glorietas en el eje principal: una en el cruce con la RM-303, otra en la intersección con la N-340, la tercera para dar acceso al polígono de Santomera y una última para acceder a la A-7, así como un tramo de 200 metros en viaducto para salvar el canal del embalse de Santomera.

Sobre la rehabilitación de la Casa Ayuntamiento, López Miras señaló que las obras «han permitido poner en valor un edificio histórico y centenario. La sede del Ayuntamiento es ahora más moderna y más accesible». La reforma, iniciada en 2022, ha costado 1.208.000 euros, financiados con fondos municipales y del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep Local), del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

